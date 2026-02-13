Miguel Casado 13 FEB 2026 - 17:52h.

El futbolista rojiblanco ha compartido una reflexión más en sus redes sociales

Ana Peleteiro se abre en canal tras sus confesiones con Jesús Calleja: "Me sostuvieron en uno de los momentos más delicados"

Compartir







Es indudable que Marcos Llorente está viviendo un gran momento. Y es que además de su grandísimo rendimiento a nivel deportivo -más aún tras el 4-0 al FC Barcelona en las semifinales de Copa-, a nivel personal ha demostrado tener más que claro sus ideales.

Hace casi tres años pasó por el altar para darse el 'sí, quiero' con su mujer, Paddy Noarbe. Y en febrero de 2025, recibieron una nueva integrante en su familia, la pequeña Amor.

PUEDE INTERESARTE Mauro Icardi estalla contra la prensa argentina tras acusarle de infidelidad y destaca un detalle que les pasó desapercibido

Ahora, la hija del '14' rojiblanco ha cumplido un año y sus padres lo han celebrado a través de las redes sociales. Llorente no ha dejado escapar la oportunidad de reivindicar su manera de optimizar su salud y ha festejado la primera vuelta al sol de su pequeña con un discurso fiel a su estilo.

El discurso de Marcos Llorente para celebrar el cumpleaños de su hija

Estas han sido las palabras que ha compartido el pupilo de Diego Pablo Simeone en su post de Instagram, defendiendo el modo de vida que él sigue y ha aplicado durante este año como padre:

"365 días que me hacen reflexionar. Un cuerpo intacto. Un año siguiendo al sol. Un año respirando aire real. Un año sin enfermar. No por milagro. No por genética. No por azar.

La luz del amanecer ha entrado por sus ojos cada mañana. Los alimentos correctos han entrado a la hora correcta y bajo la luz correcta cada día. La luz artificial no ha existido y la noche ha enseñado a sus células a reparar. El frío, el calor, la Tierra, el sol… educaron su biología. La paz educó su sistema nervioso. Y su madre es maravillosa.

Nada artificial tuvo que protegerla. Nada externo tuvo que salvarla. Mientras tanto, ahí fuera, repetimos que enfermar es normal, que la inflamación es inevitable, que vivir dopado, apagado y desconectado es parte del trato. Y no lo es.

Un cuerpo bien informado no falla. Un cuerpo que vive en un entorno coherente no se defiende: funciona. La enfermedad no es el punto de partida, es la consecuencia de traicionarte a ti mismo. Esto no va de suerte. Y decir que es “normal” ponerse enfermo constantemente tampoco es ignorancia: es rendición.

Estamos diseñados para adaptarnos, regenerarnos y prosperar cuando se nos da el contexto correcto… El cuerpo humano no falla, falla el entorno moderno. Y cuando este falla, el cuerpo no vive, sobrevive. Feliz vuelta al sol Amor "