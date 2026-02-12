Saray Calzada 12 FEB 2026 - 12:39h.

Mauro Icardi ha sido noticia en las últimas horas porque se le ha acusado de infidelidad a la China Suárez

Marc Márquez y Gemma Pinto amplían la familia y adoptan un perro

Compartir







Mauro Icardi acapara titulares de la prensa deportiva y de la prensa del corazón a partes iguales. En las últimas horas estaba circulando por redes un vídeo en una discoteca en donde supuestamente el jugador aparecía besando a otra chica que no era la China Suárez, su actual pareja. Tras esto se ha desatado una oleada de comentarios de todo tipo, pero el delantero ha decidido salir al paso y ha emitido un comunicado para aclararlo todo.

“¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?”, comenzó diciendo con unos emoticonos de caras riendo. "Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se den de periodistas. ¡Qué decadencia!".

Mauro Icardi desmiente su infidelidad a la China Suárez

"Lo más risa me da es que los cuatro gatos locos se creen también 'opinólogos' de fútbol y de contratos y los tengo 24 horas hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza. El vídeo del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones", decía el jugador argentino.

PUEDE INTERESARTE Qué famosos sí han aplaudido el show de Bad Bunny en la Super Bowl al contrario que Donald Trump

De esta manera desmentía el vídeo del que tanto se ha hablado y también aprovechaba para aclarar otro asunto relacionado con Wanda Nara. "Ah sí, me olvidaba que el trabajo de ustedes es difamar, inventar y no informar. Les queda muy grande y faltan el respeto a gente que sí estudió y hace su trabajo correctamente. Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar del mi pasado cuando mi presente es increíble y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida. Sí, ella, la que los tiene patas arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia. Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen, o repiten de 'cierta' fuente, que ya todos sabemos quién es", dijo al respecto.

Icardi insistió en pasar factura a la prensa argentina que ha difundido este bulo. "No me extiendo más, pero no quería bajar dejar pasar la oportunidad para pasarles el trapo un rato a la decadente farándula argentina. Al que le quepa el poncho que le ponga. Y recuerden, ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas", terminó diciendo en su comunicado.