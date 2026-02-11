Marc Márquez y Gemma Pinto amplían la familia y adoptan un perro

Saray Calzada 11 FEB 2026 - 12:24h.

Marc Márquez y Gemma Pinto han adoptado a un perro

Marc Márquez y Gemma Pinto son una de las parejas más consolidadas. La influencer y el piloto ya lleva un tiempo juntos y van dando pasos para avanzar en su relación. Ya viven juntos y ahora han decidido ampliar la familia. La pareja ha adoptado un perro como así lo ha confirmado la propia protectora de animales.

"Hoy tenemos el corazón lleno de alegría. Queremos agradecer enormemente a Marc Márquez y Gemma Pinto por haber elegido la adopción y abrir las puertas de su hogar a Turco".

"Para nosotras, no hay nada más gratificante que ver a uno de nuestros valientes encontrar una familia que lo quiera tanto. Verlo salir de la mano de Marc y Gemma nos recuerda por qué vale la pena cada esfuerzo. Sabemos que Turco va a estar en las mejores manos (¡y a muy buena velocidad! 🏁)".

"Gracias por confiar en Patrulla Canina, por vuestra cercanía y, sobre todo, por dar voz a la adopción responsable. ¡Sed muy felices en esta nueva aventura juntos!", terminó diciendo la cuenta en Instagram.

No es el primer perro que tiene la pareja por lo que con Turco tendrá un 'hermanito' cuando llegue a su nuevo hogar. Marc Márquez y Gemma Pinto también tuvieron un mensaje de para la protectora en donde habían adoptado al nuevo integrante de su casa. "Gracias a vosotras por el trato; lo cuidaremos como se merece" o "Gracias por todo lo que hacéis" fueron sus mensajes en sus respectivas cuentas.

Marc Márquez disfruta de tiempo con su pareja antes de que comience de nuevo el campeonato de MotoGP. A principio de marzo comienza de nuevo la temporada y el piloto ya tiene puesta la cabeza en revalidar el título de campeón del año pasado. No pudo terminar sobre la moto por una lesión, pero parece que para este inicio no tendrá problemas