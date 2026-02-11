Saray Calzada 11 FEB 2026 - 11:17h.

En el segundo capítulo de 'Universo Calleja' que ha protagonizado Ana Peleteiro, entre otros, ha abordado un tema personal. La atleta se quedó embarazada por segunda vez y a las pocas semanas anunció que había abortado. Fue uno de los momentos más duros de su vida y ha hablado de ello con Jesús Calleja.

Cuando el programa se grabó, la gallega acababa de perder al bebé que estaba gestando. "Es jodido. Pensé que nunca me podían pasar esas cosas porque siempre digo que soy una chica con suerte desde que nací. Fue un momento de decir: 'vale, soy de carne y hueso. Soy afortunada, pero también me pueden pasar esas cosas'", comenzó diciendo.

Ana Peleteiro y cómo vivió el aborto

"Fue duro enterarme que estaba embarazada porque no fue un embarazado planeado. Cuando tu trabajo es el deporte hay que planificarse. En este caso vino así como vino. Al principio yo entré en un estado de shock, incluso de rechazo a lo que me estaba pasando porque todo se me desajustó", comentó Ana Peleteiro.

La atleta comentó cómo fue el proceso de hacerse a la idea y de asimilarlo. "Ya me hice a la idea de ser madre. Ya me visualizaba con mi marido y mis dos niñas. Es muy doloroso que te digan, cuando ya habías escuchado al bebé dos veces, todo iba fenomenal, no hay latido. Es un 'hostión' como una catedral. Te sientes muy sola porque nadie habla de los abortos. Todo el mundo habla del embarazo, del postparto... pero nadie habla. Las mujeres lo pasamos muy en solitario. Como siempre te dicen que no se puede contar que estás embaraza hasta el tercer mes...", decía sobre cómo lo había superado.

Jesús Calleja le preguntó que si después de esa dura pérdida quería volver a ser madre. Afirmó rotundamente que sí, pero que se había dado un respiro porque cree que estas cosas le han pasado por estar siempre a tope. Deseo concedido para la atleta porque tiempo después anunció que estaba embarazada de nuevo.