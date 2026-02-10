Muere José Bisbal Carrillo, leyenda del boxeo y padre de David Bisbal

Redacción ElDesmarque 10 FEB 2026 - 13:58h.

Fallece José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal a los 84 años por culpa del Alzheimer

El mundo del deporte y de la cultura se han teñido de luto este martes 10 de febrero de 2026, tras conocerse el fallecimiento del padre de David Bisbal, José Bisbal Carrillo, una leyenda del boxeo almeriense y muy querido en su entorno. La noticia ha provocado una rápida reacción en redes sociales con una oleada de mensajes de cariño hacia el artista, tanto desde el ámbito institucional como desde el deportivo, ya que que siempre ha estado ligado al deporte español. El padre del cantante fue durante décadas una auténtica leyenda del boxeo en Almería, un deporte al que estuvo ligado gran parte de su vida y con el cual contribuyó de manera importantísima para darle visibilidad. Nos deja a los 84 años de edad por culpa del Alzheimer.

La manera que tuvo José de sentir el deporte y contribuir en la promoción y el crecimiento del boxeo en la provincia, hizo que se ganara el respeto de generaciones de deportistas y aficionados. Y ahora, tras su fallecimiento, clubes como el Almería han querido darle el pésame más sentido a la familia del exboxeador.

Quién fue José Bisbal Carrillo

Nacido en Almería, José Bisbal Carrillo fue el primer campeón de España de boxeo nacido en la ciudad, destacando tanto en peso gallo como en peso pluma durante una carrera profesional que se extendió casi dos décadas desde su debut en 1962 hasta su retirada en 1980. Fue una persona y deportista muy respetado dentro del deporte andaluz, donde además, consiguió múltiples títulos nacionales.

A lo largo de los últimos años, Bisbal Carrillo padeció la enfermedad de Alzheimer, un proceso degenerativo el cual el propio David Bisbal llegó a confesar en entrevistas lo duro que fue ver a su padre luchar contra la enfermedad, explicando en diferentes momentos cómo el Alzheimer afectó a su capacidad de memoria.

El recuerdo de la UD Almería en redes sociales

Uno de los primeros en mostrar públicamente sus condolencias ha sido la UD Almería, club de referencia de la ciudad, que ha querido enviar un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales. “La UD Almería lamenta profundamente el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, leyenda del boxeo almeriense y padre de David Bisbal”, comentaron a través de la cuenta personal del club, mostrando así el respeto máximo a la familia y amigos cercanos del fallecido. Desde ElDesmarque, nos sumamos al pésame y trasladamos nuestro cariño a familiares y amigos en estos momentos tan difíciles.