Saray Calzada 12 FEB 2026 - 11:42h.

Ana Peleteiro ha hablado de cómo se sintió en el programa de 'Universo Calleja'

Ana Peleteiro anuncia que está embarazada de nuevo: "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande"

Compartir







Ana Peleteiro ha sido una de las protagonistas del viaje a Canadá en 'Universo Calleja'. Jesús ha tenido varios momentos con ella a solas y ahí la alta le ha podido abrir en canal sobre alguno de los episodios que más le han marcado en su vida. La adopción cuando era pequeña o uno de los más reciente, el aborto que sufrió hace unos meses, han sido algunos de los temas de los que ha hablado.

La gallega tras ver la emisión del programa ha reflexionado en sus redes sociales y ha tenido unas palabras hacia Jesús. "A veces abrir el corazón cuesta más que cualquier otra cosa. Hablar de lo que realmente sientes, de esos planes que un día imaginaste con ilusión y que , de pronto, se desdibujan. No es fácil. No lo es en absoluto", comenzaba diciendo.

Ana Peleteiro y su agradecimiento a Jesús Calleja

"En nuestro viaje a Canadá, Jesús Calleja me 'entrevistó' en dos ocasiones. Y casi sin darme cuenta- sin presionarme, sin invadir, desde el respeto más absoluto- consiguió algo que muy pocas personas logran: que me mostrara tal y como soy cuando bajo las barreras. Mi versión más vulnerable. Esa que adoro porque es auténtica , pero que también me da miedo enseñar".

Ana Peleteiro habló con el conductor del programa de uno de los episodios más duros de su vida. La gallega estaba esperando a su segundo hijo y sufrió un aborto. "Hoy estoy embarazada de mi tercer hijo. Él conocía este sueño desde el principio, sabía de mis dudas, de mis miedos, de la inseguridad que me acompañaba. Y verme ahora, meses después, recordar cómo me sentía entonces- tan asustadas y, aun así, tan valiente como para abrirme- me hace sentir profundamente agradecida".

"Agradecida por cruzarme con personas como Jesús y todo su equipo. Me cuidaron, me comprendieron, me sostuvieron en uno de los momentos más delicados y sensibles de mi vida. Y eso no se olvida. Gracias de corazón a todos ellos. Y gracias a cada uno de vosotros por los mensajes tan bonitos que me estáis envidiando después de ver los programas. Vuestro cariño también abrazada".