Ángel Cotán 19 FEB 2026 - 11:26h.

El técnico ilicitano pasa revista antes de visitar San Mamés

Eder Sarabia y el goloso banquillo del Athletic en San Mamés: "No te miento"

BizkaiaEl Athletic Club busca la tercera victoria consecutiva en LALIGA EA Sports para engancharse definitivamente a la lucha por Europa. Para ello, Ernesto Valverde deberá superar a Eder Sarabia en la batalla de los banquillos, con muchos focos puestos en el visitante. El técnico ilicitano compareció en la previa del encuentro en sala de prensa y se sinceró sobre su visita a San Mamés, la más especial de todas.

El entrenador del Elche tiene claro que su equipo dará guerra en Bilbao: "Sí, ahora mismo más por lo que se juega el equipo porque estamos en una racha de resultados no deseada y estamos con ganas y ese hambre de hacer un gran partido. Evidentemente, va a ser un contexto muy exigente, pero sobre todo a disfrutarlo como es una de nuestras señas de identidad".

Eder Sarabia, su visita a San Mamés y un aviso al Elche

El preparador ilicitano avisó a sus pupilos de los problemas a los que deberán enfrentarse en San Mamés: "Hay que ser conscientes del ambiente, el estadio, de todo lo que significa y el rival. Con esa fortaleza mental para afrontar este momento de la temporada en el que hay presión, cosas en juego y que afrontamos, al margen de los resultados, en un buen momento para que el equipo siga creciendo".

De hecho, Sarabia incidió en el factor ambiental de San Mamés como una dificultad a superar: "El Athletic de San Mamés, con 50 y pico mil personas, con la buena racha de resultados... claro, dicen que está mal, pero todos firmaríamos ese siete de nueve puntos. Es de esos equipos que siempre tiene esa capacidad de sacar algo de dentro aún estando mal y más en San Mamés"

Por último, el entrenador del Elche explicó por qué esta visita a Bilbao es la más especial de todas: "En lo personal, es un día especial. Mi primer partido como primer entrenador en San Mamés... muchísimos sentimientos, emociones y a disfrutarlo también. Con el equipo, con Jon, que también es muy especial para él... un día de muchísima ilusión".