Eder Sarabia llega con una baja segura a San Mamés y pendiente de Diangana

Celia Pérez 18 FEB 2026 - 12:14h.

El técnico franjiverde se ha ejercitado este miércoles sin dos de sus jugadores

Eder Sarabia y el goloso banquillo del Athletic en San Mamés: "No te miento"

Tras siete jornadas sin conocer la victoria, al Elche de Eder Sarabia le toca este fin de semana visitar San Mamés en el encuentro que inaugura la jornada 26 de LALIGA EA Sports. Una cita en la que tendrá que verse las caras ante un siempre complicado Athletic Club y a la que de momento llega con dos bajas en el equipo. Y es que el técnico franjiverde no ha podido contar en la sesión de este miércoles ni con Héctor Fort ni con Grady Diangana.

El lateral, cedido por el Barcelona, continúa con la recuperación de la operación a la que se sometió en el hombro en enero y su regreso al equipo, según desveló el entrenador, Eder Sarabia, aún se demorará al menos mes y medio más. El atacante anglo congoleño, por su parte, no se ejercitó en la sesión, celebrada en el Martínez Valero, por precaución, ya que arrastra problemas musculares que le han impedido disfrutar de continuidad en las últimas semanas.

Participaron con normalidad en la sesión el lateral Buga Sangaré, fichado en el pasado mercado invernal, y el centrocampista Josan Ferrández. Ambos jugadores fueron baja en las últimas semanas por problemas musculares y estarán disponibles para esta próxima jornada. La nota positiva, es que Sarabia recupera para el partido de San Mamés al central austriaco David Affengruber, baja la pasada jornada ante Osasuna, por acumulación de amonestaciones.

Eder Sarabia y el goloso banquillo del Athletic

Eder Sarabia, en una entrevista en El Correo desvela su interés por dirigir algún día al Athletic, club que ahora mismo vive la décima temporada de Ernesto Valverde en el banquillo con un currículum espectacular. No oculta su mirada a San Mamés y a Lezama... "Si te digo que no, te miento, pero también te digo que no es algo en lo que en lo que pierda mucho tiempo. De un tiempo a esta parte me enfoco en el día a día, en ser feliz, en ser cada día mejor, en disfrutar donde estoy y la verdad que aquí estoy muy feliz. Pero evidentemente si me dices si en mi carrera deportiva me gustaría entrenar al Athletic, pues claro que te digo que sí" aduce Sarabia.