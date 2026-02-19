Julen Guerrero analiza la temporada del Athletic y eleva la esperanza: "Quedan cosas muy bonitas por conseguir"

Celia Pérez 19 FEB 2026 - 20:41h.

Ahora director general del Estepona

Guedes aclara la polémica de San Mamés y ensalza una virtud de Matarazzo: "Aquí en español y euskera"

No es ningún secreto que la temporada del club zurigorri no está siendo la esperada para todos los athleticzales, más teniendo en cuenta la ilusionante campaña anterior, pero pese a todo, pero aún queda mucho por delante y Julen Guerrero eleva la esperanza. En una entrevista en ElDesmarque, el ahora director general del Estepona ha analizado la temporada del Athletic Club y ha destacado que aún quedan retos ilusionantes que conseguir como en Copa.

Si volverá al Athletic: "No lo sé. Yo vivo el día a día. Ahora mismo mi día está aquí. Estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de que el Estepona tire para arriba. Estoy centrado en ello. No me da tiempo pensar en otras cosas. Ahora mismo desde que llegué son 24 horas. No hemos tenido Navidades ni nada. Hemos estado trabajando a tope. El tiempo dirá".

Temporada del Athletic: "No ha habido mucha suerte. Ha sido un año difícil. Cuando te metes en Champions es complicado y duro. Ha habido muchas lesiones. Ha habido jugadores que quizás no hayan estado en su mejor nivel, quizás por la acumulación de minutos. Estos dos últimos partidos contra Oviedo y Levante, difícil porque si te llegan a ganar ellos, el equipo se metía bastante atrás. Esto le va a dar mucha tranquilidad. Ya no tienen nada de Europa. Van a tener un par de semanas para poder prepara bien las cosas. Tienen una semifinal de Copa todavía, con un 1-0 en contra, pero la eliminatoria está muy abierta. Cosas muy bonitas por conseguir todavía. Pueden llegar a Europa y se pueden meter en una final de Copa".

Partido de Copa: "La Real esta en un momento extraordinario. Un partido difícil, complicado. No es un resultado grande. Es corto. En un derbi las cosas suelen estar muy igualadas. Y el Athletic, yo creo que desde el primer partido a este, físicamente, mentalmente después de haber ganado estos dos últimos partidos, ese mes que hay, al Athletic le va a venir bien. Va a ser otro Athletic cuando vayan a San Sebastián.