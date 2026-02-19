Álvaro Borrego 19 FEB 2026 - 13:28h.

El brasileño, que sigue un plan específico por su pubalgia, volvió a entrenar este jueves y será titular el sábado

Antony ha sido la gran novedad en el entrenamiento del Real Betis de este jueves. El brasileño está siguiendo un plan específico para cuidar sus problemas en el pubis, de ahí que suela empezar las semanas en el gimnasio, realizando trabajos con los readaptadores del club, y se reincorpore al grupo en las sesiones previas a los partidos. Esa pubalgia surgió a finales de diciembre, tras el partido contra el Getafe, y desde entonces -dos meses ya- arrastra un dolor que le impide estar en plenitud de condiciones. El extremo está haciendo un sobreesfuerzo para ayudar a conseguir los objetivos y sus números están siendo especialmente buenos.

Por dimensionar sus números, en apenas un año lleva 33 participaciones de gol. En solo 55 partidos con el Real Betis. 19 goles y 14 asistencias, multiplicando por dos las estadísticas que atesoraba en el Manchester United. Es el segundo futbolista brasileño con más participaciones de gol en LALIGA, superando a jugadores de la talla de Raphinha o Rodrygo, y junto a Lamine Yamal, Dani Olmo, Pablo Fornals y Vinicius Junior es el único del campeonato con al menos cinco dianas y cinco asistencias. De hecho suma más acciones claves incluso que su compatriota del Real Madrid.

Sobre su estado físico habló este sábado Manuel Pellegrini, quien espera que con el paso de los días termine de desaparecer la pubalgia: "Antony se encuentra igual. Es una lesión en la pubalgia. Normalmente, cuando se enfría el cuerpo, duele más que cuando ya se hace un calentamiento más intenso. A medida que se va haciendo trabajo de recuperación a la semana, ojalá esa pubalgia vaya disminuyendo. Es lo que él trata de dosificar, los trabajos semanales, para poder estar al 100% en el partido. Pero ya una vez que Antony calienta, yo creo que después las molestias son mínimas. Así que le produce más molestia el trabajo en la semana de estar frío que el partido mismo. Lo estamos ayudando con cuidado, lo está viendo el cuerpo médico y ojalá evolucione lo antes posible".

A pesar de ello Antony Matheus ha estado disponible en más del 95% de los partidos esta temporada. Descansó frente al PAOK, no jugó en la primera ronda copera y se perdió el derbi por sanción. Este fin de semana será titular y en la convocatoria regresarán también Chimy Ávila, Héctor Bellerín y Cucho Hernández, quienes acumularon una sesión más y están completamente recuperados de sus lesiones.