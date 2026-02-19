Saray Calzada 19 FEB 2026 - 07:32h.

Joan Laporta ha hablado en un acto en Girona sobre el colectivo arbitral y lo perjudicado que se sienten

Marc Ciria copia el eslogan de Laporta en su última campaña con la carta de Messi

Joan Laporta está en plena campaña electoral. Uno de los pilares fundamentales en los que se está basando su discurso para convencer al barcelonismo de que le vote el próximo 15 de marzo es que el FC Barcelona es uno de los grandes perjudicados del arbitraje español. En los actos en los que ha estado hasta ahora ha hablado abiertamente de ello tras ver varias acciones que creen que le han perjudicado en partido como contra el Atleti o el Girona.

El club azulgrana llegó a emitir un comunicado diciendo que se sentían perjudicados y Laporta también incide en ello. Asegura que hay determinados árbitros que le pitan diferente a cuando lo hacen con otros rivales. "Hay determinados árbitros que es una constante, que es recurrente, que cuando nos pitan nos fastidian, y esto es así, es una realidad. Se podrían decir todos ellos y se han producido más de una vez y con jugadas idénticas", comenzó diciendo.

Joan Laporta y su discurso contra el arbitraje

"Al revés han pitado al contrario de lo que han pitado contra nosotros, perjudicándonos. Eso es clamoroso. Cuando os decimos que defendemos el Barça contra todo y contra todos, es esto. Algunos no acaban de soportar lo que somos, lo que representamos o lo que como equipo podemos conseguir porque deportivamente tenemos un equipo muy competitivo que puede aspirar a casi todo. Pero es cierto que cuando estamos en un bajón nos intentan machacar. Y cuando los otros están en un bajón les ayudan, han aprendido a nadar y se tiran a la piscina de maravilla. Pero todo esto lo debemos tener por descontado, debemos luchar contra eso. La mejor manera de afrontarlo es ser mejores, ser mejor equipo, intentar superar esta adversidad".

David Sánchez en ElDesmarque madrugada apoyaba a Laporta en estas palabras ya que considera que en los últimos dos meses el Barça ha sido perjudicado en el arbitraje. Nacho Peña cree que este tipo de discurso lo tiene que dar porque están "nerviositos" después del bajón en resultados que han tenido.