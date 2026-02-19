Saray Calzada 19 FEB 2026 - 07:14h.

Chilavert ha hablado en una radio en Argentina y no ha podido defender peor a Prestianni

José Luis Chilavert, exportero de Paraguay, ha hablado en una emisora de la radio argentina, 'Radio Rivaldivia', sobre lo sucedido en el partido entre el Benfica y el Real Madrid con Prestianni y Vinicius. Ha salido en defensa del jugador del club luso y lo ha hecho con unas declaraciones que son tremendamente desafortunadas y ofensivas.

“Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Una mira la cámara en la que le dice ‘cagón, cagón’ a Prestianni”, comenzó diciendo. No solo habló de esto. Aprovechó también para atacar a Mbappé, que fue uno de los compañeros del Madrid que más claro habló sobre lo sucedido y aseguró que escuchó la palabra "mono" hasta en cinco ocasiones.

Chilavert carga contra Vinicius y Mbappé

“Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Para eso están las mujeres”, dijo sobre el francés. Uno de los que participaba en el programa le dijo que los "tiempos han cambiado". Si esta era su forma de defender a Prestianni quizás no fue la mejor.

“A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el video, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado", comentó diciendo José Luis Chilavert.

“¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mon… De Vinicius, que es de piel negra”. Casi se le escapa el insulto que justamente denunció el jugador del Madrid. Unas declaraciones que siguen demostrando que en la sociedad en la que vivimos siguen haciendo falta muchos avances en todos los sentidos. Hay que recordar que es 2026, aunque estas palabras parezca de hace dos siglos.