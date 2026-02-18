Pablo Sánchez 18 FEB 2026 - 18:08h.

El polémico cartel del Benfica antes del partido ante el Real Madrid con Mbappé, Vinicius y tres monos

Confía en la inocencia de su jugador

El posible episodio racista que tuvo lugar el pasado martes durante la disputa del duelo entre el Benfica y el Real Madrid tiene por delante muchos capítulos nuevos. En las últimas horas se han multiplicado las opiniones y comunicados para condenar lo sucedido entre Prestianni y Vinicius tras el gol del brasileño en el Estádio da Luz.

De primeras, todos los compañeros de Vinicius se avalanzaron a defender a su compañero, mientras Mourinho trataba de poner paz desde el banquillo. El partido estuvo parado varios minutos después de que el árbitro activara el protocolo racista con los brazos en alto. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha sido uno de los últimos cargos públicos del fútbol en expresar su repulsa a lo sucedido.

También lo hizo 'Gata' Fernández, el agente de Prestianni, con un contundente mensaje de repulsado en las redes sociales hacia el jugador del Madrid. Confía plenamente en la inocencia de su jugador, aunque reitera que ellos dos son los únicos que pueden saber qué se dijeron.

Las palabras de 'Gata' Fernández

Este fue el mensaje del agente de Prestianni en sus redes sociales:

"Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica, una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público. Estuve en la cancha y fue lo que vi, después viene todo lo que significa una figura mundial como Vinicius, hay millones de imágenes donde los futbilistas se tapan la boca con camisetas o mismo con su propia mano para que no puedan leerse sus labios, de ahí a un echo de racismo me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventaja pero... creo y confío en Gianluza porque tiene el conocimiento y el profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite, seamos justos y dehemos el show a un lado. Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron".