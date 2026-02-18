Antes del duelo en Da Luz, el club realizó una publicación que se ha vuelto viral

Unas horas más tarde del polémico partido entre el SL Benfica y el Real Madrid, se ha hecho viral un cartel oficial del club luso en la previa del encuentro de ida. Un cartel marcado por la presencia de Mbappé y Vinicius como reyes de la competición, inspirado en una selva, con los jugadores del cuadro portugués robándoles la corona y con una bandolera en la que aparecen tres monos.

"Misión: octavos de final", refleja el mensaje del cuadro luso. El cartel parece estar inspirado en una selva. Allí aparecen Vinicius y Mbappé montados en lo que parece ser un carruaje, probablemente el alusión a los reyes de la competición y vestidos como tal.

El cartel del Benfica antes del partido ante el Real Madrid

La cuestión es que toda esta simbología se le ha vuelto en contra al Benfica unas horas después. Porque Mbappé y Vinicius fueron precisamente los dos jugadores que más pitos generaron desde las gradas de Da Luz, el brasileño por su celebración, sus gestos a la grada y su incidente con Prestianni y el galo por la defensa a su compañero, pidiendo incluso a la UEFA que sancione de por vida al futbolista del Benfica.

En el cartel, que insistimos, es previo a la disputa del duelo, hay flechas, hay árboles y hay dos personajes que han robado la corona, en clara alusión a lo que pretende hacer la entidad lusa en el Santiago Bernabéu la próxima semana. El caso es que uno de esos personajes, el de la izquierda de la imagen, lleva una bandolera en la que aparecen tres monos serigrafiados.

Ese personaje parece ser Andreas Schjelderup, jugador del cuadro lisboeta. Y en teoría, los tres monos de su bandolera son una alusión a su popular celebración cuando marca un gol: tapándose las orejas, tapándose los ojos y tapándose la boca. El cartel, como decimos, se ha vuelto viral unas horas más tarde debido a la casuística de los protagonistas.