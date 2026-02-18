Jorge Morán 18 FEB 2026 - 14:00h.

El club luso negó las acusaciones del enfrentamiento

Quién es Gianluca Prestianni: amenazado en Argentina, tatuado por Di María y en el radar del Madrid hace años

Compartir







La tensión por lo ocurrido entre Vinicius y Prestianni con el supuesto insulto racista se trasladó más tarde al túnel de vestuarios del Estadio de Luz. Los enfrentamientos entre jugadores no pararon de producirse e incluso algunos miembros del Real Madrid protagonizaron un momento de tensión con Rui Costa, presidente del Benfica.

Aunque el equipo lisboeta niega las acusaciones, lo cierto es que ha salido a la luz un vídeo en dónde se ve el intercambio de pareceres entre Rui Costa y un miembro del staff del Real Madrid. "Es completamente falso que el presidente del Sport Lisboa e Benfica haya estado involucrado en alguna discusión o enfrentamiento físico con algún miembro del Real Madrid. Esta acusación es totalmente falsa e infundada", escribió el club portugués en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Los datos que quitan la razón a Mourinho en su acusación al árbitro con los apercibidos del Real Madrid

Las imágenes de lo ocurrido con Rui Costa

Este comunicado del Benfica queda en entredicho después de ver las imágenes captadas por la CBS, en dónde se puede ver a Rui Costa hablando en un primer momento con Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid. Lo que parece normal en un primer momento, comienza a calentarse aunque, en este caso, estaría implicado otro miembro del staff.

Según las informaciones de la Cadena COPE, fue César Nanclares, trabajador del departamento de comunicación, el que protagonizó el enfrentamiento con el presidente del Benfica. Este se encontraba grabando un vídeo de lo que estaba ocurriendo entre jugadores, algo que no gustó a Rui Costa. "No grabes más", le habría dicho el máximo mandatario luso, según lo informado en COPE.

Ante la negativa de Nanclares, Costa intentó apartar el móvil con su mano, llegando incluso a tocarle en dos ocasiones en su cuerpo. En las imágenes se puede apreciar al presidente algo alterado, aunque no se aprecia ningún tipo de violencia por ninguna de las dos partes. Lo cierto es que, pese a lo dicho por el Benfica, Rui Costa sí que protagonizó un enfrentamiento que pudo acabar mucho peor si no llega a ser por los presentes.