El Atlético de Madrid vuelve al panorama europeo y se mide al Brujas en el playoff de la Champions League. Una eliminatoria en la que parte como gran favorito, pero a la que llega con ciertas dudas tras mostrar dos caras muy distintas en sus últimos partidos, capaz de lo mejor y de lo peor. Le toca, además, la 'eliminatoria corta', con la ida este miércoles en tierras belgas y la vuelta el próximo martes en el Metropolitano, sólo seis días después.

De momento, la UEFA sólo ha realizado el sorteo del playoff. Esto quiere decir que el Atlético conoce sus dos posibles rivales de octavos y algunos clubes a los que evitará a toda costa hasta una posible final, pero no conocerá su camino completo hasta el sorteo del próximo viernes 27 de febrero, cuando quedará definido el cuadro completo de la Champions League.

Los posibles rivales del Atlético de Madrid en Champions League

El Atlético irá por la 'ruta azul', en el lado derecho del cuadro. En caso de eliminar al Brujas en el playoff de dieciseisavos, se mediría en octavos al Liverpool o el Tottenham. Dos rivales que no andan en su mejor momento, sobre todo los londinenses, que están incluso cerca de los puestos de descenso.

Si consiguiera acceder a cuartos de final, el abanico de posibles rivales se abriría. Le podrían tocar el Chelsea, el Barcelona, el Newcastle o el Qarabag, dependiendo de quién gane la eliminatoria entre estos dos últimos y de en qué lado estén ubicados los dos primeros en el próximo sorteo.

En semifinales aparecerían entidades como el Bayern, el Arsenal, el Inter o el Manchester City, entre otras opciones, pero hasta el sorteo será difícil intuir el camino exacto. Lo que sí sabe el Atlético es que no se enfrentaría al Real Madrid, al PSG o al Borussia Dortmund hasta una posible final, ya que estos clubes van por el lado contrario del cuadro.