Enrique Cerezo augura muchos años más de Simeone en los banquillos: "Aquí o en el equipo que quiera"

El Atlético de Madrid se mide al Brujas este miércoles en el partido de ida de los play off de la Champions League. Los de Simeone buscarán encarrilar su clasificación a la siguiente ronda y Enrique Cerezo, presidente de la entidad rojiblanca, ha atendido a los medios de comunicación antes de la comida previa de directivas.

El directivo ha reconocido que su equipo es "favorito para pasar la eliminatoria", pese a que nunca han ganado en la ciudad belga. "Será un partido difícil, como todos los de Champions, pero tenemos equipo para ganar este partido y el siguiente", declaraba.

En juego, como ha asegurado Cerezo, está "una cosa importante: el estar en octavos y de ahí llegar a donde queremos llegar. Si no pasamos hoy, indiscutiblemente lo pasaremos mal".

Enrique Cerezo, sobre el Cholo y los últimos partidos del Atlético de Madrid

No dudó en 'mojarse' sobre los últimos partidos del equipo, en los que el Atleti ha mostrado dos caras totalmente distintas. "Yo creo que todos los partidos son diferentes. No es lo mismo jugar contra el Barcelona que jugar contra el Rayo o el Brujas. Los entrenadores hacen sus planteamientos y hay veces que, indiscutiblemente, salen muy bien y otras que no. O que los jugadores estén desanimados o descentrados, o que realmente el otro equipo es mejor", comentaba el protagonista.

También habló del Cholo, a quien, dice, aún le queda mucha cuerda en los banquillos, ya sea en el del Metropolitano o en otro estadio. "Es un entrenador muy joven y yo creo que todavía le quedan muchísimos años para entrenar al equipo que él quiera. No solo al nuestro, porque puede entrenar al equipo que quiera", completaba Enrique.

Los colchoneros jugarán el próximo martes la vuelta de la eliminatoria delante de su afición, en el Metropolitano, que será escenario de una nueva noche de competición europea.