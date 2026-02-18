Explotan los precios en Sevilla para la final de Copa del Rey con cifras desorbitadas por una noche

Celia Pérez 18 FEB 2026 - 14:23h.

La RFEF ha confirmado el cambio de fecha esta mañana

La RFEF ha comunicado este miércoles lo que ya era un secreto a voces: el cambio de fecha de la final de la Copa del Rey. El organismo confirma así que adelanta la disputa del encuentro al próximo sábado 18 de abril a partir de las 21.00 horas, dejando totalmente atrás la fecha establecida en un primer momento del 25 de abril.

El cambio viene dado porque este año la final, planeada en principio para el fin de semana del 25 de abril, coincide con la Feria de Sevilla, y también el GP de Jerez de MotoGP. Dos eventos de gran envergadura que han obligado a cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey por motivos logísticos de transportes, alojamientos y seguridad.

De esta forma, la disputa de la final se adelanta un fin de semana, al del 18 de abril, y retrasa a su vez la jornada de LALIGA programada para ese fin de semana al del 25 y 26 de abril. La final, séptima consecutiva en La Cartuja, espera a conocer sus protagonistas. El Atlético de Madrid ganó en la ida al Barcelona por 4-0 en el Metropolitano y la Real Sociedad se impuso al Athletic en San Mamés por 0-1. Los partidos de vuelta se jugarán en el Camp Nou el martes 3 de marzo y en Anoeta el miércoles.

Ahora bien, solo horas después de conoce la decisión, los precios para poder alejarse en la capital andaluza se han disparado. La cantidad para poder pasar la noche en Sevilla ha subido como la espuma y buena muestra de ello es que en páginas como Airbnb por una noche para tres personas se puede llegar a pagar hasta casi los 1.000 euros, o 250 euros una noche compartiendo una habitación. Si elige un apartamento cerca del estadio la cantidad puede elevarse hasta casi los 1.200 o 1.500 euros.

Ya si es en hoteles, en páginas como Booking, la noche de una habitación doble ha subido hasta como mínimo 400 euros y si está ubicado con más cercanía al estadio pueden ir desde los casi 800 euros a los 1.347 euros.