El estadounidense no quiere que el equipo pierda el foco por la ilusión copera

Es casi inevitable, pero la euforia de la Real Sociedad con la Copa del Rey se ha disparado. El triunfo ante el Athletic Club en la ida de las semifinales ha hecho que, como el propio Mikel Oyarzabal ha reconocido, "el suflé esté alto". Sin embargo, el propio capitán ha intentado templar los ánimos y no perder el foco del día a día de la competición doméstica. Un mensaje en el que Pellegrino Matarazzo ha insistido a sus jugadores en las últimas horas, y con el que quiere impregnar a todo el vestuario más allá del ruido copero. Y es que, tras la resurrección casi milagrosa del equipo, el técnico entiende que la prioridad debe ser el día a día y no lo que pueda suceder en una hipotética final.

Más aún cuando, de hecho, aún falta por disputar la vuelta. Esa es otra de las razones por las que el entrenador de la Real Sociedad no querrá cuentos de la lechera, porque un varapalo en Anoeta con el partido de vuelta, cuando ya hay quien se ve en la final de Sevilla, puede suponer un golpe anímico durísimo, difícil de recuperarse en lo que resta de LALIGA.

En este sentido, Pellegrino Matarazzo ha dejado un mensaje claro y conciso a la plantilla de la Real Sociedad: "El partido más importante ahora es el partido contra el Oviedo este fin de semana". Un mensaje que los medios del club captaron en el entrenamiento de este martes y que ha difundido a través de sus redes sociales. De esta manera el entrenador trata de que el equipo recupere el foco en LALIGA, dado que faltan aún dos jornadas entre medias del partido de vuelta de semifinales frente al Athletic.

Más allá de la Copa, la Real Sociedad está metida en la lucha por Europa

Y es que, pese al mal arranque de campeonato de la mano de Sergio Francisco, el equipo marcha octavo con 31 puntos, a tan solo dos tres del Celta de Vigo, séptimo, y del RCD Espanyol, sexto clasificado. Es decir, que el equipo se encuentra metido de lleno en la lucha por los puestos europeos y no se puede descuidar. Y es que, aunque aún faltan 14 partidos, 42 puntos en juego, el equipo no se puede despistar por la euforia y la ilusión de jugar la final de Copa.

Hasta ahora, la concentración ha sido máxima en la Real Sociedad. Y es que desde que llegó Pellegrino Matarazzo el equipo solamente ha perdido el encuentro frente al Real Madrid. Tan solo una derrota en diez partidos, y una sensación de equilibrio defensivo que ha cimentado esa mejoría. Así las cosas, el deber del técnico es mantener esa estabilidad y no permitir que nada distraiga al equipo.