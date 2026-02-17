Los diez delanteros de LALIGA 'tapados' que podrían rifarse los equipos Champions

Estos son algunos arietes lejos de los equipos con más nombre de nuestro fútbol

Esta semana vuelve la Champions League a escena y poniendo la mirada en el mercado de fichajes del próximo verano, en ElDesmarque hemos echado una mano a los directores deportivos de los clubes europeos que quieran reforzar su zona de ataque. Y es que lejos de los equipos más seguidos de España -Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid-, también hay mucho gol y calidad. Por ello, aquí van nuestros diez delanteros 'underdog' .

Los diez arietes 'tapados' de nuestro fútbol

1- Vedat Muriqi

Es obligatorio comenzar este ranking con Vedat Muriqi. El kosovar no es solo el segundo máximo goleador de la Primera División con 16 tantos y con un equipo que está en descenso, sino que además, in game, ostenta unas estadísticas poderosas. Más de 2,5 remates de media por encuentro, de los que más de 1,2 siempre va a puerta. Es un peligro constante para las defensas rivales.

Tiene contrato hasta junio de 2029, pero a nadie se le escapa que en caso de que el RCD Mallorca descienda, serán muchos los clubes que pondrán el ojo de él para mantenerle en el más alto nivel.

2- Ante Budimir

Siguiendo con la línea de killers, Ante Budimir es un fijo en este tipo de listas. Cuarto en el Pichichi con 11 goles, con 2,19 remates a portería y medio tanto garantizado por cada 90 minutos. Y su fijación con la portería no es algo de una temporada aislada: 17 goles en la 23/24 y 24 en el curso pasado, unos datos que reflejan que aunque Osasuna no tenga un buen día, el croata es capaz de convertir cualquier acción en gol.

3- Borja Iglesias

Tras un 'Erasmus' fallido en Leverkusen, Borja se ha reencontrado con su mejor versión en Vigo. El Celta y Giráldez le han ayudado a recuperar el olfato goleador y ahora es uno de los mejores delanteros de nuestra liga.

14 goles en lo que va de año figuran en su candidatura para que los 'grandes' del viejo continente se fijen en él, pero, además, es de los '9' que más eficacia tiene en sus pases y creación de juego.

4- Nicolás Pepe

Casi dos años después de llegar al Estadio de la Cerámica, Nicolás Pepe se ha erigido como uno de los delanteros más destacados de España.

Pese a que este año 'tan solo' haya metido 3 goles en los 32 partidos que ha jugado, a nivel de rendimiento dentro del terreno de juego es uno de los mejores. Con más de 80% de acierto en pase (especialmente en el último tercio) y una media de 27 acertados por encuentro -4 de ellos progresivos y de 10 o más metros-, el de Costa de Marfil podría llamar la atención de un equipo top de Europa.

Tiene 30 años y experiencia en Premier, donde llegó a marcar 16 goles con el Arsenal en la 20/21, y es de los delanteros que mejor regatean (55,3% de efectividad y más de 5 intentados por 90 minutos) y más centros generan.

5- Jorge de Frutos

De Frutos ya se ha ganado un puesto en la Selección Española durante esta temporada y a nadie le sorprendería que el próximo verano le salgan novias en la Champions League. Lleva 9 goles y 4 asistencias este año.

Al margen de esos datos, es otro de los grandes '9' regateadores, que promedia 4,65 toques en el área rival por partido y un 78,2% de acierto en pases.

6- Sergio Arribas

Pichichi de LALIGA Hypermotion con 14 goles -más de 0,54 por partido-, tiene pinta de que el próximo verano dará el salto definitivo, pese a que tiene contrato hasta junio de 2029.

Si bien es cierto que no juega como delantero puro, ya ha demostrado que tiene gol como para cumplir con ese rol. Su rendimiento en los últimos años lo ha dejado más que claro: 21 goles en la 22/23 en el Castilla y 9 en cada temporada anterior en Almería.

Además, buenas stats en juego, como se puede ver en el gráfico que adjuntamos a continuación, que le compara con el promedio. Llama la atención, sobre todo, las ocasiones creadas y su implicación defensiva, con más de 2 recuperaciones por encuentro.

7- Lucas Beltrán

Lucas Beltrán es otro de los underdog del fútbol español. El italo-argentino está firmando una campaña reseñable, dentro del contexto en el que está sumido el Valencia.

Tal y como recoge Driblab, es el sexto mejor delantero de LALIGA en cuanto a asociación, con un porcentaje de pase de 81,5% y destacando en los últimos 30 metros del campo. Está cedido en la capital del Turia por la Fiorentina y su vínculo expira en 2028, pero podría ver con buenos ojos no volver al cuadro viola.

8- Cucho Hernández

Viajamos hasta Sevilla para fijarnos en Cucho. El colombiano lleva 10 goles y 3 asistencias con el Real Betis, donde ha sido titular el la mayor parte de la temporada.

Es el tercer jugador que más remata a portería, solo por detrás de Mbappé y Ferran, con 2,84 tiros por partido, y el quinto que más pisa área rival con balón (5,44 toques por 90').

9- Álvaro Rodríguez

Álvaro Rodríguez, seguro, también ha despertado el interés de grandes equipos de Europa. El futbolista del Elche, con pasado en Getafe y Real Madrid, está firmando una buena temporada a las órdenes de Eder Sarabia.

5 goles y 4 asistencias presiden sus estadísticas, pero detrás hay más: 44 remates en lo que va de año (2,69 por partido). De ellos, un tercio siempre van a puerta. Pero además, mucha presencia en el área rival, eficacia regateadora y una puntuación general por parte del Big Data de 72.9, la más alta sin contar a Kylian Mbappé.

10- Lucas Boyé

Boyé, delantero del Deportivo Alavés, es otro de los nombres a apuntar. Además de su fortaleza física y juego de espaldas, el argentino ofrece una capacidad rematadora destacada (2,21 tiros a puerta por encuentro, números que superan a los de Sorloth y Julián Álvarez, por ejemplo), aporta casi 5 toques en área rival y un éxito superior al 52% en regates.

Por ponerle un pero, ha generado un xG (goles esperado) de 6,67 goles a lo largo de este curso (0,39 por 90'), pero tan solo ha cosechado 3 tantos, por lo que debería terminar de afinar en su definición.