Pablo Sánchez 17 FEB 2026 - 23:46h.

Otamendi le enseña su tatuaje de campeón del Mundo a Vinicius para provocarle

Lamenta su expulsión de cara a la vuelta

Otro de los grandes protagonistas de la noche en el Estádio da Luz fue José Mourinho. El técnico portugués terminó expulsado por sobrepasarse con el colegiado y el cuarto árbitro y también trató de calmar a Vinicius después del episodio racista en el que se vio envuelto su jugador Prestianni.

El técnico, tras el partido, no se mojó sobre quién tenía razón ante la trifulca que tuvo lugar en el partido a raíz de unos supuestos insultos racistas de Prestianni a Vinicius. Sí quiso hacer hincapié en el jugador brasileño y en su forma de celebrar los goles. Un hecho que, desde su punto de vista, calentó a todo el entorno del Benfica.

La versión de Mourinho

Trifulca: "Arrepentido de qué. Yo he hablado con los dos, Vini me dice una y Prestianni otra. No quiero ser rojo y no quiero decir que al cien por cien creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir lo que Vinicius me ha dicho es la verdad. No lo puedo, no lo sé. Lo único que se es que hasta el gol es un gran partido, con un Benfica que entró bien y con un Madrid fortísimo. Vinicius marca un gol que solo él o Mbappé pueden marcar. Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio. En cuántos estadios ha pasado esto. Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero marcas un gol como este. Se acabó el partido ahí".

El árbitro: "El árbitro tenía un papel que decía Tchouaméni, Carreras, no podían ver la amarilla. Yo solo he dicho esto al árbitro porque llevo 1.400 partidos con el culo en el banquillo y él sabía a quién podía dar y a quién no".

Expulsado para Madrid: "El Madrid ha merecido la victoria, ha sido más fuerte. No me siento en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo. Es difícil para mí, pero ahí están mis compañeros".