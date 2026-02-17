El análisis del técnico blanco tras el triunfo ante el Benfica

Uno por uno y notas del Real Madrid en Lisboa, dos notables y dos suspensos

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, atendió a Movistar tras el triunfo ante el SL Benfica en la ida del playoff de la Champions League. El técnico se puso del lado de Vinicius tras el supuesto insulto racista de Pestrianni, actualizó el estado físico de Mbappé y destacó especialmente a Tchouaméni.

Cómo está Vinicius: "Bien, tranquilo, es algo que no le gusta a nadie. Es al jugador del Benfica a quien hay que preguntar qué ha dicho".

Cómo habéis vivido el parón: "Es algo que tenemos que erradicar del mundo del fútbol, no puede seguir. Si los propios futbolistas no ponen remedio a esto, es muy complicado".

El Real Madrid, un equipo solidario: "Es lo primero que quiero de mi equipo, que sea sólido y serio, constancia, esfuerzo, compañerismo. A partir de ahí hemos jugado muy bien, hemos dominado, hemos merecido hacer más goles de los que nos llevamos. Este es el camino a seguir".

El partido de Tchouaméni: "Espectacular, no sólo hoy. Lleva tres o cuatro partidos dando un nivel muy alto, estamos mejorando su posición con balón. Nos está ayudando mucho esa posición".

Conexión Valverde, Trent y Guler: "Son sinergias que uno quiere trabajar, la relación de los tres jugadores de la derecha es muy importante. Lo están haciendo muy bien. Dentro tienen cualidades complementarias y están haciendo un gran trabajo".

Cómo está Mbappé: "Ha estado parado muchos días, las molestias de la rodilla de estos meses no le están dejando ir al cien por cien. Es el mejor jugador del mundo, al 90 u 80% lo sigue siendo. Agradecerle el esfuerzo, es una amenaza para cualquier defensa. Ojalá esté el sábado en El Sadar".

Charla con Mourinho sobre Vinicius: "Quería que se reanudase el partido, pero nosotros al lado de Vini, que es lo que tenemos que hacer. No hay otra cosa".