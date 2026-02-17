El Real Madrid se acerca a octavos gracias a un golazo del brasileño

Uno por uno y notas del Real Madrid en Lisboa, dos notables y dos suspensos

El Real Madrid se acerca a octavos de final de la Champions League liderado por Vinicius. El brasileño fue el gran protagonista del triunfo ante el SL Benfica (0-1) gracias a un golazo por la escuadra en la segunda mitad que originó, a su vez, una tangana y un presunto insulto racista de Prestianni que obligó al colegiado a parar el encuentro. Los de José Mourinho, quien acabó expulsado pidiendo precisamente la expulsión de Vini, buscaron el empate en el tramo final sin fortuna ante el equipo de Álvaro Arbeloa, que no consiguió rematar la eliminatoria a la contra.

Mbappé amenaza, Trubin lo para todo

Fue una primera mitad más pausada, más controlada, menos loca respecto a hace tres semanas. El Benfica empezó controlando el esférico y amenazando por la banda de Carreras, que sufrió de inicio ante Dedic, pero los blancos se fueron entonando con el paso de los minutos hasta acabar avasallando a su rival en el tramo final.

Mbappé las tuvo de todos los colores. Un disparo rápido al medio, un remate a bocajarro tras una gran asistencia de Trent en la que no acertó para empujarla, un chut que rozó el larguero tras una gran jugada con Vinicius y Carreras y un disparo dentro del área al que reaccionó de maravilla Trubin cuando ya se cantaba el 0-1. No era su noche.

En el otro área, Courtois ya había realizado su habitual milagro tras sacar abajo una mano que parecía imposible a un disparo de Aursnes que desvió un defensa. Fue la única buena ocasión en el primer tiempo de un Benfica que acabó achicando agua y sostenido por Trubin, que sacó la última de manera fantástica a Güler.

Vinicius lo hace todo

Discreto en el primer tiempo desde la banda, el '7' lo dejó todo para la segunda mitad. Rompió el partido con un derechazo sensacional desde la esquina del área que se coló por la escuadra. Y a partir de ahí, se armó: un baile para celebrarlo en la banda, una pequeña tangana y un intercambio de palabras con Pestrianni que, al parecer, incluyó un insulto racista.

Se fue el brasileño corriendo al árbitro para denunciar y se paró el partido durante casi 10 minutos. En la reanudación, la sensación era que el Real Madrid podía matar la eliminatoria, pero un gris Mbappé no ayudó a ello. Vinicius gozó de otras dos ocasiones para doblar la ventaja, pero volvió a aparecer Trubin. El Benfica se animó al final con más ganas que fútbol y José Mourinho, quien pedía una segunda amarilla para Vinicius tras una falta en la frontal, se quedará sin volver al banquillo del Bernabéu tras acabar expulsado por las protestas en una eliminatoria que, sea como sea, se decidirá en Madrid.