El brasileño llama "cobarde" a Pestrianni y no entiende su tarjeta amarilla

La frase de Vinicius a Pestrianni justo antes del insulto y la dura reacción de Mbappé

Comunicado oficial de Vinicius. El jugador del Real Madrid ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales acusando a Gianluca Pestrianni de "cobarde" tras el supuesto insulto racista que recibió durante el partido ante el Benfica, que se tuvo que detener durante cerca de diez minutos después de que el madridista comunicara al colegiado que el argentino le había dicho "mono".

Ha sido a través de Instagram donde Vinicius ha publicado una historia en la que, además, muestra su indignación por haber visto una tarjeta amarilla mientras celebra su gol en el córner de Da Luz.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos.

Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada.

No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", escribió en sus redes sociales.

Mourinho acusa a Vinicius, Mbappé pide sanción a Pestrianni

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el postpartido ha generado bastante tensión. Mourinho ha acusado a Vinicius por la celebración de su gol con la afición del Benfica: "Tiene que ir con sus compañeros y no meterse con 60.000 personas", ha declarado, dejando entrever además que no es la primera vez que el brasileño protagoniza una polémica con hinchadas rivales.

Mbappé, por su parte, se ha mostrado muy duro en zona mixta y ha pedido que Pestrianni no vuelva a jugar un partido en la Champions League: "El número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono", aseguró. Y añadió después: "Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave".

Además, tras finalizar el encuentro, se originó también un fuerte revuelo en el túnel de vestuarios, según la Cope, con el presidente del Benfica llegando a las manos con un jugador del Real Madrid.