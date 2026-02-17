Diego Páez de Roque Madrid, 17 FEB 2026 - 20:52h.

Marcos Llorente se llevó dos caños en el rondo

El CTA reconoce el "error humano" en la revisión del fuera de juego de Cubarsí, pero respalda la decisión del VAR

Compartir







El Atlético de Madrid ha preparado esta tarde el último entrenamiento antes del choque europeo contra el Brujas. Los de Diego Pablo Simeone, después de no pasar a la fase eliminatoria entre los ocho primeros, deben jugar los playoffs, primero en Bélgica y disputando la vuelta en el Metropolitano.

El equipo rojiblanco lo hizo en el estadio Jan Breydel, donde mañana disputarán el encuentro. Un recinto que no se le da especialmente bien al conjunto colchonero, ya que nunca ha ganado allí.

Con las bajas de Nico González y Pablo Barrios, la plantilla saltó al césped con una buena actitud y con la intención de olvidar lo sucedido recientemente en LALIGA. Primeramente, se pudieron ver a varios jugadores haciendo toques antes del comienzo de la sesión.

Después de una charla grupal, pasaron a activarse con ejercicios programados por Luis Piñedo por las bajas temperaturas que marcaban los termómetros. Pero el buen rollo no cesó, y se pudo ver especialmente en los habituales rondos.

Los caños a Marcos Llorente en el entrenamiento

La plantilla se dividió en dos grupos para realizar este ejercicio, donde los futbolistas forman un círculo donde se pasan el balón y dos de ellos defienden. El momento más curioso de la sesión sucedió cuando Marcos Llorente estaba en el centro.

Junto a Álex Baena, el centrocampista tenía que intentar robar la pelota. Al intentar cubrir un pase de Ruggeri, se llevó un primer caño que provocó algunos gritos de sus compañeros.

El juego se reanudó, no sin antes que Llorente le discutiese a Álex Baena tras lo sucedido. Inmediatamente después, Koke dio un pase de primeras con toda la intención del mundo, consiguiendo hacerle un segundo caño a su compañero.

Esto 'enloqueció' aún más a los jugadores que formaban el rondo, que se olvidaron del balón para ir a por Llorente. Griezmann le agarró por la espalda, Koke gritaba desde el fondo, Giuliano Simeone se acercó a aplaudirle e incluso le tiró un balón por encima mientras que Marcos Llorente volvió a "regañar" a Álex Baena.