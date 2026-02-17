Diego Páez de Roque Madrid, 17 FEB 2026 - 17:48h.

Será una revancha particular de Lookman contra el Brujas

El Atlético acuerda un trato de leyenda con Giménez que provoca un movimiento de Mateu Alemany

Compartir







Ademola Lookman vivirá la eliminatoria contra el Brujas queriendo resarcirse de su enfrentamiento del año pasado, aunque en esta ocasión cambiará la camiseta de la Atalanta por la del Atlético de Madrid.

En la temporada pasada, cuando el nigeriano aún formaba parte del conjunto de Bérgamo, también se enfrentaron al Club Brujas en los playoffs de la Champions League. Lookman se perdió el partido de ida, pero fue titular y protagonista -para bien y para mal- en la vuelta.

El conjunto belga llegó a Italia con un resultado favorable de 2-1, pero pondrían aún más de cara la eliminatoria marchándose al descanso ganando por 0-3. Nada más arrancar la segunda mitad, Ademola Lookman recortó distancias provocando que la Atalanta se viniese arriba en un partido que no veían del todo perdido.

En el minuto 60, el nigeriano tuvo la oportunidad de acercar a los suyos con media hora por delante desde el punto de penalti. Sin embargo, Mignolet le adivinó el lado, hundiendo la moral del conjunto italiano. Tras ello, el marcador no volvió a moverse y la Atalanta quedó eliminada de la Champions League.

PUEDE INTERESARTE El Atleti rechazó 120 millones del Arsenal por Julián Álvarez

Las críticas se centraron en el atacante nigeriano, quien incluso recibió un duro comentario de su entrenador. “Lookman no debía ejecutar ese penalti, es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto en mi vida”, dijo Gasperini después del partido.

Lookman, ante estas acusaciones, respondió en X. “Me entristece en un día como este tener que escribir esta declaración, sobre todo por lo que hemos logrado juntos como equipo y como ciudad”, dijo.

“Junto con nuestros increíbles aficionados, nosotros como equipo también estamos dolidos por el resultado de anoche. Durante el partido, el lanzador de penaltis designado me indicó que ejecutara el penalti; y para apoyar al equipo, asumí la responsabilidad en ese momento de hacerlo”, agregó.

Esta temporada, Atalanta y Brujas volvieron a verse las caras en la fase de liga de la competición europea donde Lookman volvió a partir como titular aunque fue sustituido en el minuto 60 con 0-1 en el marcador. Aun así, los italianos consiguieron remontar y culminar su pequeña revancha.

Ahora, con el Atlético de Madrid, Ademola Lookman tendrá una nueva oportunidad para lograr su revancha particular frente al Club Brujas. El nigeriano ha caído de pie en el Atlético de Madrid y ha conseguido ganarse la confianza de Simeone desde el primer día.

En sus cuatro partidos con el Atlético de Madrid ya suma dos goles y dos asistencias, y mañana apunta a volver a formar como titular en el ataque del Atlético de Madrid junto a Julián Álvarez, Griezmann y Giuliano Simeone.