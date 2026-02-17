Miguel Casado 17 FEB 2026 - 10:10h.

Los rojiblancos viajan a Bélgica para jugar la ida de los playoff de Champions

El Atleti rechazó 120 millones del Arsenal por Julián Álvarez

Compartir







Tras una nueva debacle en LALIGA, el Atlético de Madrid vuelve a jugar entre semana. Esta vez en Champions, donde se miden al Brujas en el playoff previo a los octavos de final. Este miércoles juegan la ida en Bélgica y en ElDesmarque hemos hablado con Alejandro Granados, jugador del cuadro centroeuropeo.

El futbolista nacido en Alicante milita en el filial, aunque ya ha debutado con el primer equipo, y nos ha contado qué le espera en el Jan Breydelstadion al cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone.

Los colchoneros tendrá en frente a "un equipo bueno en contras, pero que también sabe manejar los tiempos del partido, especialmente en casa".

En el recinto, los belgas contarán con un importante apoyo. "Los fans se ponen bien detrás del equipo, entonces creo que será un buen partido. Si empieza bien el Brujas y están jugando bien, siempre apoyan y no paran de gritar durante todo el partido", indicaba.

PUEDE INTERESARTE Filtrados los colores de la primera equipación del Atlético de Madrid para la 2026/27

Los puntos fuertes del cuadro belga son, según Alejandro, sus extremos, Carlos Forbs y Christos Tzolis. "Son dos extremos muy verticales, muy rápidos, y los dos con buen chute,", analiza el centrocampista.

Pese al 19º lugar que cosecharon en la fase regular, el entrevistado da opciones a la plantilla encabezada por Ivan Leko de pasar a la siguiente ronda. "Ya vimos con el Barça, que le hicieron un buen partido y en una eliminatoria de ida y vuelta todo es posible. Si empiezan bien en casa, quién sabe", manifiesta antes de pronosticar un "2-1 para el Brujas" en este prime encuentro.

Alejandro Granados, con su futuro en el aire

A sus 19 años, Granados ya ha recorrido mundo. Y es que antes de vivir en Bélgica estuvo dos temporadas en el Orlando City de la MLS. Debutó en la máxima división estadounidense, pero tras el Europeo su 17 de 2023, decidió regresar al viejo continente.

"Hablé un poco con David Villa y con mis agentes y vimos que Europa era donde quería estar, donde estaba el mejor fútbol. El Brujas había estado viéndome durante todo el Europeo. Me quería mucho y como es un equipo que crea bien a los jugadores jóvenes, y lo ves con que el equipo está lleno de jóvenes, pues decidimos que era el salto correcto. Hasta ahora muy contento con todo", explica.

Reconoce que su adaptación no fue sencilla. "Estaba siempre pensando en casa, entonces me costó un poco más, pero creo que si estás enfocado en mejorar el día a día y de verdad intentar adaptarte al fútbol europeo, pues puede ir muy rápido", aseguraba.

A final de temporada, expira su contrato con el Brujas, pero todavía no quiere pensar en el futuro. "De momento estoy aquí, voy a jugar hasta final de temporada y ya cuando venga verano y el año que viene a ver qué pasa", completa.