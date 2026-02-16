Rubén Uría 16 FEB 2026 - 20:59h.

Así está la situación del argentino en el Atlético de Madrid

Rubén Uría desgrana el caso Julián Álvarez

Compartir







Verano de 2024. Justo antes de que el Atlético de Madrid intentara fichar a Julián Álvarez, el PSG de Luis Enrique estaba muy interesado. Luis Enrique quería a Julián, le quería a toda costa y los parisinos le ofrecían un suculento contrato por encima de los 22 ‘kilos’ brutos. Por ahí se coló el Cholo Simeone, que se tiró semanas llamando, peleando, intentando convencer a Julián de que era el jugador ideal para el Atleti, que tenía que fichar y que tenía que venir. Con Julián hablaron Giuliano, Molina, De Paul y por supuesto, Simeone. Hasta Griezmann le habló por Instagram para que fichara por el Atlético de Madrid. Esa historia se sabe. Julián renunció a mucha pasta del PSG y firmó por el Atlético de Madrid… Julián firmó por el Atleti, por 5 temporadas, con un salario de 6 netos, casi la mitad de lo que habría cobrado en el PSG. Y le pusieron una cláusula de 490 millones de euros.

En su primer año, Julián anotó casi 30 goles durante el curso, lideró al equipo y fue el buque insignia del club. Meses más tarde, durante la disputa del Mundial de Clubes, ya en Miami, Rodrigo De Paul le comunicó al Atleti que se quería marchar al Inter de Miami. Y justo en ese torneo, Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, llamó al Atlético de Madrid y les dijo que el Arsenal quería fichar a Julián. Durante esos días, el Arsenal presentó una oferta de 100 millones de euros más casi 20 en bonus por Julián Álvarez. Una oferta que fue valorada y después, rechazada por el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gil le comunicó a Andrea Berta que Julián no salía, que no estaba en venta y que no había nada que negociar. En ese mismo Mundial de Clubes, el Atlético de Madrid prometió a Julián y su agente que intentarían llevar a cabo una mejora salarial del contrato del argentino. Algo que, pasados los meses y pasado el mercado de verano de 2025, no se cumplió, situación que incomodó a Julián y su agente. El club les comunicó que no podían afrontar una mejora de su salario porque se habían gastado demasiado dinero en la ventana de fichajes de ese verano, por lo que no podrían atender la petición del argentino. La situación fue tensa y quedó completamente bloqueada.

Con la llegada de Mateu Alemany, que firmó por el Atlético de Madrid con plenos poderes, el conjunto rojiblanco le dio un nuevo impulso a la negociación, restableciendo comunicaciones con el agente de Julián y con el propio jugador. Mateu mantuvo varias charlas positivas con Julián y su entorno, y con el paso de los días se le trasladó al argentino una propuesta de ampliación de contrato y mejora salarial importante, que entraría en vigor a partir de la temporada 2026-2027. Julián Álvarez es feliz en Madrid, está contento y agradecido al Atlético de Madrid, pero insiste en repetir a sus allegados que quiere centrarse en el final de temporada, competir lo mejor posible, intentar ganar algún título y a partir del 30 de junio, tomar una decisión sobre su situación.

Hay varios clubes interesados en el argentino. En el mercado de invierno, el PSG volvió a preguntar por la situación de Julián, pero el Atlético no atendió ese requerimiento. El Arsenal también sigue interesado en Julián pero, a día de hoy, al argentino no le seduce la idea de volver a la Premier League. ¿Y el Barcelona? Se ha especulado mucho acerca de que Julián sea la carta ganadora de unas posibles elecciones en el club azulgrana, pero por ahora, ni Julián ni su agente se han reunido con nadie del Barcelona, ni con ninguna candidatura. ¿Habrá ofertas por Julián? Seguro. Todas las que lleguen se trasladarán al Atlético de Madrid, que será el que las analice y valore. Sin embargo, la mejor oferta que tiene ahora mismo Julián es una propuesta de ampliación y mejora de contrato del Atlético de Madrid para la próxima temporada. La pelota está en el tejado de Julián.