Basilio García Sevilla, 16 FEB 2026 - 19:43h.

El congoleño llevaba casi cinco meses sin marcar un gol con la camiseta verdiblanca

Cedric Bakambu fue clave este domingo en la magnífica victoria del Real Betis Balompié sobre el RCD Mallorca en Son Moix. El congoleño, tan criticado después de haber pasado un periodo complicado en el tramo final del mercado de fichajes, fue el autor del segundo tanto verdiblanco en tierras baleares que, a la postre, sería el decisivo después de que Muriqi acortara distancias.

Es el tercer gol de la temporada del delantero africano, el segundo en LALIGA EA SPORTS. Se estrenó el último día de agosto con un tanto inocuo ante el Athletic Club en La Cartuja, y en septiembre marcó el primer tanto del partido de UEFA Europa League ante el Nottingham Forest. En total, casi cinco meses sin marcar con su club hasta su buen gol en Palma de Mallorca -donde ya marcó el gol de la victoria la pasada campaña-, con el que pretende dar carpetazo a un periodo complicado. Con su selección, sin embargo, sí ha anotado cinco dianas desde que comenzó el ejercicio.

Bakambu suele lanzar mensajes contados en las redes sociales, coincidiendo con buenos momentos como el de la victoria de la semana pasada ante el Atlético de Madrid o el de este domingo. “No importa lo larga que sea la noche siempre saldrá el sol. Gran victoria anoche. Muy orgulloso del equipo. Gracias a la afición”, expresaba el futbolista en su cuenta de X.

Los problemas de Bakambu

El jugador reconoció tras el partido que los últimos meses no han sido sencillos para él. “Estoy muy contento, ha sido muy complicado para mí la vuelta de la Copa de África, el mercado también. Hoy estoy bien, y eso se nota en el campo también, tengo que aprovechar del momento de ayudar el equipo y ya está”, dijo en zona mixta.

También se expresó en el mismo sentido su entrenador. “Son muchas razones las que no le han dejado rendir. Él tuvo una lesión que le paró cuatro meses, le costó retomar su nivel, pero él nos da cosas importantes. Teníamos también al Cucho, tenemos a otros que pueden jugar de 9... Si regresan todos, podemos tener la cuarta o quinta delantera más goleadora. Ha sido el plantel el que nos ha permitido llegar a esta posición en LALIGA a estas alturas”, concretaba un Manuel Pellegrini que nunca perdió la fe en Bakambu.