09 FEB 2026 - 22:28h.

Pablo García, el último de la fila

Manuel Pellegrini felicitó a Bakambu tras la cita en el Metropolitano

Manuel Pellegrini nunca lo admitió, pero lo de Cedric Bakambu era más que un secreto a voces. El atacante fue el elegido por el entrenador y la dirección deportiva para salir del Betis y aunque el chileno regateaba en cada comparecencia de prensa, el africano no tenía apenas oportunidades. En el Metropolitano, con el periodo de traspasos cerrado, el punta volvió, por obligación o decisión, y le llegó su premio.

Titular ante el Atlético de Madrid, Bakambu firmó en el Metropolitano un buen encuentro, sumando ocasiones -que posiblemente alguno le reclamará- y trabajando en la presión, en el repliegue y en la recuperación.

Sus esfuerzos brillaron, posiblemente, mucho más lejos de la portería de lo que a él le gustaría, pero Manuel Pellegrini no dudó en recompensarle y tras la cita aseguró que "la gente olvida que su última cita ya fue buena".

"Me alegro mucho también por él, que tuvo dos oportunidades, no las convirtió, trabajó todo el partido, venía medio cuestionado y demostró que somos un plantel y tenemos que sacar estas dos competiciones que quedan lo mejor posible", comentaba en sala de prensa el chileno.

Cedric Bakambu confiesa sus malos tragos

En este sentido, el propio delantero a través de sus perfiles oficiales, ha compartido una reflexión en voz alta. Bakambu deja claro en su mensaje que ha pasado recientemente por un bache, pero que tras partidos como el del pasado domingo, sabe que la vida está repleta de altibajos. Pese a contactos con clubes como el Real Oviedo, el congoleño optó por quedarse en el club verdiblanco, con el que guarda una relación contractual hasta el próximo mes de junio.

Este fue el mensaje que compartió el delantero del Betis: "La vida es una serie de altibajos. A veces pasamos por momentos difíciles, pero es precisamente en esos momentos que aprendemos y crecemos. Y mantener la fe, incluso cuando las cosas se complican, es lo que nos permite seguir adelante. En definitiva, es lo que da sentido y nos hace más resilientes".