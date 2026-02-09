Pepe Jiménez Sevilla, 09 FEB 2026 - 18:13h.

Bakambu rompe su silencio en el Betis y admite un momento difícil: "La vida es una serie de altibajos"

Manuel Pellegrino colocó a Nelson Deossa como '9' en el tramo final en lugar de Pablo García

Triunfar en el Betis no es tarea, ni mucho menos, sencilla y discutirle una decisión a Manuel Pellegrini en estos momentos, tras la enésima lección en el Metropolitano, resulta incluso más complicado. No por ello no deja de resultar curiosa la situación de Pablo García, el gran talento verdiblanco... al final de la fila.

Porque el joven atacante verdiblanco empezó la temporada como un auténtico cañón, prometía ser el nuevo talento emergente que derribaría la puerta, pero la realidad es que desde aquella titularidad en el derbi ante el Sevilla, su protagonismo ha caído en picado.

Sus apariciones desde entonces son testimoniales, de corto periodo de tiempo, y exceptuando el día del PAOK, Pablo García ha visto como incluso jugadores llamados a salir tales como el Chimy Ávila le han pasado por la derecha en las alineaciones de Manuel Pellegrini.

El último en hacerlo, en un contexto especial y posiblemente necesario, fue Nelson Deossa, jugador llamado a ocupar el mediocampo y que acabó como delantero centro en el Metropolitano.

Fueron poco más de diez minutos, sí, pero fueron unos minutos que bien habría intentado aprovechar Pablo García para no solo recuperar la confianza de su entrenador, sino también la de un público que ha ido perdiendo ilusión con un futbolista que, a pesar de todo, aún sigue prometiendo muchísimo.

Pablo García y una salida en el mercado invernal

Parte de esta irregularidad, posiblemente, se deba a un mercado invernal complejo. Con ofertas para salir cedido, el chico se reunió con su entorno para decidir lo mejor de cara a su futuro, y todas las partes, aunque no cerraron nunca la puerta, creyeron que seguir bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, aprendiendo día a día de futbolistas como Antony, podía ser lo mejor para el extremo.

Sabe que no será sencillo de aquí a final de temporada, que la exigencia sigue creciendo y cada vez es más difícil hacerse con un puesto, pero Pablo García intentará, por todos los medios, dejar de ser el último de la fila.