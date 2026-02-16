Diego Páez de Roque Madrid, 16 FEB 2026 - 23:33h.

El Barcelona protestó la falta sobre Koundé en el gol del Girona

El Barcelona le cede el liderato al Real Madrid en un Montilivi que acaba en fiesta

Compartir







El FC Barcelona perdió el liderato en Montilivi después de caer 2-1 contra el Girona. Los de Hansi Flick se adelantaron gracias al tanto de Pau Cubarsí, pero los de Míchel empataron rápidamente gracias al tanto de Thomas Lemar y terminaron llevándose la victoria en los últimos minutos gracias al potente disparo de Fran Beltrán.

Sin embargo, el derbi catalán dejó varias acciones polémicas, como el penalti fallado por Lamine Yamal que debió repetirse tras la invasión de área. Pero la más reclamada en el terreno de juego fue la falta previa al gol del Girona sobre Koundé.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal pierde los papeles tras la tremenda entrada de Joel Roca

En un balón dividido, donde el francés llega antes que el centrocampista Echeverri, se llevó un pisotón después de que la pelota rebotase en el argentino. La jugada terminó en el gol de Fran Beltrán que supuso el 2-1 poco antes del 90. El Barcelona no tuvo tiempo para reaccionar y terminaron yéndose de Montilivi a cero.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Barcelona contra el Girona: varios suspensos en Montilivi

Una jugada que parece más que clara para los jugadores del FC Barcelona. Jules Koundé, al salir del vestuario de Montilivi, fue preguntado por la falta, respondiendo que "claro" que era falta. Dani Olmo y De Jong no se pronunciaron, pero sus caras lo decían todo.

Puedes ver la salida de los jugadores de Montilivi en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

La opinión de los expertos arbitrales por la falta sobre Koundé

Para los expertos arbitrales, tanto el colegiado como el VAR se equivoca claramente al no señalar la falta sobre el francés, que hubiese anulado el gol de Fran Beltrán.

"Echeverri conduce balón, patea Koundé el esférico y recibe el pisotón del rival en el tobillo. No es gol, es tiro libre directo y tarjeta amarilla", escribió Mr. Asubío en su perfil de Twitter.

"El VAR se lavó las manos en el Girona - Barcelona", comenzó escribiendo Archivo VAR. "Echeverri, tras rebotar el balón en él, clava los tacos en la cara interna del tobillo de Koundé. Es falta. La clave de la acción es que su movimiento no es fruto de un juego deliberado, es una entrada", firmó en X.

Iturralde González, en Carrusel Deportivo, también vio la falta de Echeverri sobre Koundé. "No es que disputes el balón y no puedas pisar en otro lado, es que aquí le pisa con el interior de la pierna pudiendo pisar en otro lado en la disputa del balón. Le quitas de la jugada".