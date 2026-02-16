Diego Páez de Roque Madrid, 16 FEB 2026 - 22:29h.

El 'reglamento disciplinario' del Barcelona a los árbitros desgranado por Mr Asubío: "Quién se cree para pedir eso"

El FC Barcelona desaprovechó una oportunidad de oro para marcharse al descanso por delante en el marcador en Montilivi. En una de las últimas jugadas de la primera mitad, Dani Olmo recibió el pisotón de Blind dentro del área y el colegiado señaló el punto de penalti.

Raphinha fue el primero en coger la pelota pero, después de que Lamine Yamal dialogase con De Jong -capitán del equipo-, fue el internacional con la Selección Española quien se encargó del lanzamiento.

El '10' culé asumió la responsabilidad pero no vio portería, estrellando su balón con el palo. El rechace fue peleado por Bryan Gil y Frenkie de Jong, aunque terminó en los pies de Jules Koundé.

El penalti de Lamine Yamal debió repetirse

La acción parecía no tener mucha más historia, hasta que Iturralde González se fijó en un detalle desapercibido por el VAR. "Entran Bryan Gil y De Jong y disputan el balón. Si se repite un penalti porque el portero se adelanta un milímetro, este hay que repetirlo porque entran los dos antes de tiempo y el balón para hacia su zona", explicó.

Además, el excolegiado indicó que "si el VAR no repite este penalti, esto sí que lo tiene que explicar el CTA muy claro". "Aquí no hay interpretación que valga. Que han entrado antes de tiempo es objetivo", añadió.

Mr. Asubío siguió la misma línea que Iturralde González. "Bryan Gil está pisando dentro del área cuando patea Yamal y con su tentativa de jugar el balón influye en la jugada. Este proceder queda a instancias del Vor, nunca de los árbitros de campo".

Además, el experto arbitral de ElDesmarque explicó la regla. "Si un defensor y un atacante se meten en el área piscando e influye en la jugada de un penalti que no acaba en gol, debe repetirse".