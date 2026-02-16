Diego Páez de Roque Madrid, 16 FEB 2026 - 21:17h.

El pasado sábado, el FC Barcelona emitió un comunicado en protesta por los arbitrajes. En el escrito, el club catalán pedía sanciones para los árbitros e "igualdad de trato" y proponiendo incluso sanciones para los colegiados que fallen.

Mr. Asubío, el experto arbitral colaborador de ElDesmarque, ha criticado el comunicado del FC Barcelona en defensa del arbitraje español. "¿Quién se cree el FC Barcelona para pedir un código disciplinario que sea público para los castigos a los árbitros que se equivocan? ¿Quién se cree el FC Barcelona para pedir eso?".

Mr. Asubío desgrana el comunicado del Barcelona

El experto arbitral reclamó que el club culé estaría en su derecho a pedirlo si hiciese lo mismo con sus jugadores. "Por ejemplo, cuando Koundé llega tarde a una charla de Flick, estaría bien que dijeran 'oye, este jugador no juega hoy porque incumplió nuestro régimen interno'. ¿Cómo se puede pedir algo en casa ajena que no lo haces en la tuya?".

"O sea, exponer en plaza pública para que le corten la cabeza con la guillotina a un árbitro y luego toda la opinión pública y toda la gente se le vaya encima por su actuación a los árbitros que no es nuestra casa, que los exponemos, como si no hubiese tanta violencia contra ellos, un poquito más, que no pasa nada, a los árbitros los exponemos, pero en nuestra casa los protegemos", continuó, añadiendo el refrán "consejos vendo que para mí no tengo".

Además, defendió al CTA explicando que tienen bastante más autocrítica y castigo que cualquier club, poniendo el ejemplo del pasado Celta-Osasuna. "Hay una intervención innecesaria por parte del VAR (2:15) para anular o intentar que se anule un gol céltico, el señor del VAR este fin de semana no actuó".

También puso un ejemplo de la semifinal de Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic, en el posible penalti a favor de los visitantes en el que no hubo intervención del VAR. "El señor responsable del VAR de ese día este fin de semana no actuó".

"En el comité técnico de árbitros hay castigos por malas decisiones, malas actuaciones. Lo que no va a pasar y no debe pasar es exponerlos públicamente. Ya bastante odio estamos recibiendo como para poner la cabeza en el salón de las casas y exponer a los árbitros. Ya hay bastante violencia y solamente hay que ver cuántas agresiones hay cada fin de semana en el fútbol base y en el fútbol regional como para que nos sigan exponiendo. Un poco de coherencia, un poco de cabeza", finalizó.