Manu Carreño desgrana la 'estrategia' del Barça con el arbitraje

Jorge Morán 16 FEB 2026 - 15:57h.

El Barcelona se ha quejado abiertamente del arbitraje

Lamine Yamal y su padre hacen saltar las alarmas en can Barça: "Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea"

Compartir







Lo que antes criticaban, ahora es el camino a seguir en el Barcelona. El club catalán ha mostrado en las últimas semanas un descontento brutal con el sistema arbitral, quejándose no sólo a través de portavoces, sino con una carta desde su propia página web.

Todo esto llega unos días después de la peor semana de la temporada para los de Flick, perdiendo el liderato de LALIGA y saliendo goleados del Metropolitano en las semifinales de Copa del Rey. Una estrategia que Manu Carreño ha desvelado en ElDesmarque de Cuatro.

La estrategia del Barça con el arbitraje

El presentador comenzó el programa hablando de las últimas quejas del Barcelona. "Está envuelto en todo tipo de quejas arbitrales contra los árbitros con Rafa Yuste de presidente y con Joan Laporta de candidato", dijo Carreño en una situación que recuerda mucho a la vivida con el Real Madrid a través de su televisión oficial.

Unas quejas que comenzaron hace ya unas semanas. "El día de la Real Sociedad con el fuera de juego milimétrico de Lamine Yamal", recuerda el presentador. Más tarde llegó el partido de semifinales de Copa del Rey. "El del otro día ante el Atlético de Madrid de Cubarsí", apunta en su editorial.

Esto ha generado un gran cabreo en el club catalán, quién ha mostrado su disconformidad desde varias vías. "Hubo un comunicado del Barcelona, más tarde llegaron las declaraciones de Joan Laporta en un tuit e incluso Hansi Flick, que no nos tiene acostumbrados a verle hablar de los árbitros", dice un Carreño que ve todo esto como 'una estrategia de club con el Real Madrid pisándole los talones'.

Unas quejas que llegan tiempo después de todas las críticas desde Barcelona al Real Madrid por su crítica al arbitraje. Ahora son los culés los que sienten lo mismo y han explotado todas las vías posibles para mostrar su indignación con lo que está ocurriendo.