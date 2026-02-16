Redacción Vigo Vigo, 16 FEB 2026 - 17:01h.

El regidor asegura que Balaídos ya cumple con las necesidades para ser Sede con la reforma de Tribuna

Abel Caballero le pone números a la reforma de la Grada de Tribuna en Balaídos: "Sobre 60 millones"

Compartir







El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha enviado una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en la que le insta a mantener once sedes del Mundial de 2030 en España y que anuncie a la ciudad gallega como la undécima tras la renuncia de Málaga hace unos meses. En caso de no hacerlo amenaza con acudir a la FIFA para reclamar que Vigo y Balaídos sean sede mundialista.

La federación española anunció, el 19 de julio de 2024, once estadios que cumplían con los requisitos de la FIFA para acoger partidos del Mundial: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

Estos quedaron en diez tras la posterior renuncia de La Rosaleda (Málaga) y a esa undécima sede optan tanto el Nuevo Mestalla de Valencia, en construcción, como Balaídos, donde juega el Celta de Vigo. En un audio remitido a los medios de comunicación Abel Caballero ha trasladado que, en la misiva, Vigo vuelve a proponer que "atendiendo a la renuncia de Málaga se proceda por parte de la Federación Española a comunicar la inclusión de Vigo como sede". "Le instamos a que traslade a la FIFA que Vigo es la ciudad elegida para completar el listado de las once sedes de España", ha indicado Caballero.

Balaídos avanza para albergar el Mundial

Según el alcalde socialista de Vigo, Rafael Louzán, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, "está absolutamente en contra de que Vigo sea sede del Mundial". En la carta, Vigo también le traslada los "avances" en la construcción de la grada de Gol de Balaídos y la futura remodelación de la Grada de Tribuna para llegar al aforo que exige la FIFA de 43.000 personas.

Caballero ha insistido en pedir a la Federación Española que "inmediatamente envíe a la FIFA la nominación de Vigo". El regidor ha advertido a Louzán que, si eso no sucede, la ciudad gallega se pondrá "en contacto directamente" con el organismo internacional de fútbol "para decirle que la Federación Española está incumpliendo los principios de transparencia, de integridad, de responsabilidad y de buen gobierno establecidos»" en la propia normativa de la FIFA.

El Mundial 2030 ha protagonizado estos días el Meco, figura central del mismo, del carnaval de Vigo con una recreación en la que el alcalde aparece expresando su deseo de que la ciudad sea sede del Mundial, mientras que Louzán y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defienden la postura contraria. Unas figuras que serán quemadas este martes de carnaval.