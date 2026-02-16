Alberto Bravo Vigo, 16 FEB 2026 - 10:47h.

El director deportivo compareció en un encuentro propiciado por LALIGA

Marco Garcés saca la calculadora con las renovaciones de Óscar Mingueza, Marcos Alonso y Aspas

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, estuvo presente en un encuentro organizado por LALIGA. El mexicano habló de cómo trabajan la cantera celeste, de su especial idiosincrasia, los recursos que le destinan y las futuras estrellas que se están forjando en A Madroa. El director de fútbol del Celta señaló la importancia de seguir un modelo de juego similar desde benjamines al primer equipo o la paciencia que hay que tener con algunos jugadores ya que no todos maduran al mismo tiempo, poniendo el ejemplo de Fer López.

El responsable de la planificación deportiva del Celta reconoció que ellos no pueden firmar a los mejores futbolistas del mercado, tampoco a las mejores promesas de otros equipos. El club no tiene capacidad económica para ello. "Donde creemos que podemos ser los mejores es en desarrollar jugadores. Para nosotros, la cantera es muy importante. Es lo que nos puede hacer diferentes al resto de clubes", destacó.

En ese desarrollo de jugadores explicó Marco Garcés, en declaraciones recogidas por Marca, que el estilo de juego es fundamental: "Tienes que elegir un estilo y seguir una línea en tu cantera, todos los equipos tienen que jugar en el mismo estilo. Nosotros jugamos un 3-4-3, puede cambiar a un 4-3-3 a través de mover el lateral. Construimos desde atrás, creamos oportunidades desde atrás, progresamos desde posesiones y somos profundos con dos extremos".

Tiene claro Marco Garcés que el aficionado del Celta quiere ver a un equipo que practique un juego vistoso y ofensivo: "La gente de Vigo quiere ver jugadores que jueguen de esa manera, que sean jugones, que jueguen fútbol de salón. Ellos quieren ver eso. Si tú les traes otra cosa, por más que ganes realmente no es lo que quieren ver". De esa afición salen los canteranos: "Ellos aprendieron a aplaudir a un tipo de jugador en el que después se convirtieron. Viene muy metido en nuestra sangre cómo queremos jugar".

La cantera del Celta, cuatro millones de euros al año

Marco Garcés apuntó que la cantera tiene un presupuesto anual que ronda los cuatro millones de euros al año. Con ventas como las de Brais Méndez, Gabri Veiga o Fer López su rentabilidad está más que garantizada: "Lo que muchas veces no se cuenta es que tú tienes que invertir en una generación entera para que te salga un jugador. No estás invirtiendo solo en ese jugador. Si puedes producir dos o tres por generación, es lo que nosotros nos ponemos como objetivo".

"En 2003 salieron un montón, los Hugo Álvarez, Sotelo, Javi Rodríguez… en 2004 solamente salió Fer López, 2005 no tenemos, 2006 vienen muchísimos, ahí están los Óscar Marcos, Burcio... Y 2007 y 2008 creemos que ya está encendida la máquina de producción", apuntó.

Futuras estrellas del Celta

En el primer equipo jugadores como Sergio Carreira, Javi Rodríguez, Hugo Sotelo o Hugo Álvarez ya están asentados. Otros como Yoel Lago o Damián Rodríguez buscan hacerlo. En el Fortuna brilla la generación 2006 con Pablo Gavián, Hugo Burcio, Ángel Arcos u Óscar Marcos lideran a un equipo que pelea por ascender a Segunda División. Andrés Antañón o Anxo Rodríguez, del 2007, son otros de los grandes proyectos del Celta.

"Los más obvios son Antañón, Burcio, Angelito y Oscar Marcos. Pero tienes otros como Gavian, Kibet, Sueiro, Sobral... Hay un gran número de jugadores que pueden promocionar", señaló Marco Garcés. El director de fútbol confesó que para el Celta "es difícil mantener a los mejores" jugadores de la cantera ante las ofertas que llegan desde otros clubes. Situaciones como las de Mateo Quintana, que jugará en el Real Madrid la próxima temporada, son una amenaza constante. El año pasado sucedió con el portero Yago Núñez y en A Madroa son conscientes que se puede volver a repetir.