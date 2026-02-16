Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 16 FEB 2026 - 21:18h.

Más de 350 partidos en el fútbol español

Oficial: Luis García Tevenet, destituido en el Real Valladolid

Compartir







El Real Valladolid ya está en descenso y tomó la decisión en la tarde del domingo de destituir a Luis García Tevenet como entrenador tras siete partidos en el cargo. Tras este cese, y como ya contó ElDesmarque, la primera opción era Fran Escribá y el Club ya ha oficializado su incorporación para que se ponga manos a la obra para preparar el partido en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini ante el Real Sporting de Gijón del próximo domingo a las 14.00 horas.

Su llegada se produce hasta junio de 2027. Sin contar a Sisi González, Escribá es el tercer técnico del Pucela esta campaña tras Guillermo Almada y Tevenet y tiene la difícil papeleta de salvar a un equipo que ha caído a la zona de descenso a falta de 16 jornadas.

Dilatada experiencia nacional

Su andadura en los banquillos profesionales comenzó como segundo entrenador habitual de Quique Sánchez Flores, con el que ocupó los banquillos del Getafe CF, el Valencia CF, el SL Benfica y el Atlético de Madrid. Tras este periplo, decidió convertirse en primer entrenador y debutó con total éxito en el Elche CF, al que ascendió a LALIGA EA SPORTS como campeón tras la temporada 2012/2013. Además, mantuvo a los ilicitanos dos años en Primera División, a pesar de sufrir posteriormente un descenso administrativo. En el conjunto ilicitano coincidió con Víctor Orta, con el que guarda una estrecha relación.

Después pasó por el Getafe, donde aguantó 32 partidos hasta que fue destituido. En ellos sacó 28 puntos y dio el salto al Villarreal CF en la 2016/2017, campaña en la que dejó al equipo quinto con 67 puntos y fue cesado en la siguiente con tan sólo seis encuentros. Pasó por el RC Celta de Vigo, donde duró 24 jornadas entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente en Primera, mismo caso que en su regreso al Elche. Estos dos últimas experiencias peores le relegaron a LALIGA Hypermotion, donde recaló en el Real Zaragoza. En el equipo maño hizo 22 puntos en 16 duelos y 37 en 27.

Tras su andadura en Zaragoza, el técnico valenciano de 60 años cosechó 53 puntos en 33 partidos al frente del Granada CF en la pasada temporada tras coger al equipo en la jornada siete en la decimoséptima plaza, con siete puntos de 21, y ser destituido en la 39 con 59 puntos, a tres del play off a falta de cuatro partidos. Ésta fue su última andadura en los banquillos, lo que supone que llevaba sin equipo desde mayo de 2025.