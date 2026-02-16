Miguel Casado 16 FEB 2026 - 19:40h.

La preparación de Arbeloa empieza a dar sus frutos: "Xabi Alonso no encajó"

El Real Madrid visita al Benfica en los play off de la Champions League, en el que es el segundo viaje a Lisboa de los blancos en tres semanas. Y es que los de Álvaro Arbeloa ya jugaron en Da Luz el último partido de la fase regular de la competición, en el que perdieron con un gol de Trubin, el portero rival.

El técnico salmantino ha comparecido en rueda de prensa durante la tarde del lunes, antes de que el equipo se ejercite sobre el terreno de juego. Y ante el micrófono ha reconocido la exigencia que va a suponer el choque para ellos. "Sabemos de la dificultad de mañana, del ambiente de aquí y de la exigencia que siempre supone para nosotros. Debemos dar el máximo para ganar, que es el objetivo", explicaba.

Para el encuentro, Arbeloa no ha despejado la duda de Kylian Mbappé, quien "está aquí, va a entrenar" y mañana decidirán si juega.

José Mourinho, cómo no, era uno de los protagonistas de la rueda de prensa, por los rumores de una posible vuelta a Chamartín y por su relación con Arbeloa.

El exfutbolista, lejos de meterse en jardines, deseaba lo mejor al que fuese su técnico, pero dejaba claro su objetivo: "Eliminar al Benfica y después que él gane todo. Le deseo lo mejor". ¿Le invitaría a Mou al famoso sofá gris de su despacho? Así respondía AA: "Si le invito, será a comer. No necesita sentarse ahí. Ya sabéis que somos buenos amigos, que nos deseamos lo mejor y tenemos una grandísima relación", respondía con gracia.

También habló de la relación que ha mantenido con los jugadores durante los 40 días que lleva al frente del equipo, elogiando la buena actitud de los chicos. "Me han recibido muy bien desde el primer día. El objetivo es el mismo: trabajar y ganar. Su predisposición para recibirme ha sido máxima. Evidentemente no llevamos muchísimo tiempo, pero no puedo pedir más, que que sigan con la misma actitud.

Sobre el Benfica que espera: "Han ganado en soluciones individuales, pero su alma será parecida al de hace tres semanas, porque su líder les marca el camino. Espero un equipo que será muy competitivo e intenso, que nos pondrá las cosas muy complicadas".

¿Le sorprendió Mourinho con su planteamiento? "No, no creo que me pueda sorprender; sé perfectamente de lo que es capaz. Aquí ya dije que daba igual que se presentasen con el equipo de la Youth League, porque la intensidad iba a ser máxima. Mañana... más de lo mismo. Son capaces de jugar incluso mejor y debemos estar preparados para ello. Todos debemos tener claro lo que tenemos enfrente"

El mérito de Arbeloa de la buena racha del Madrid: "No pienso en porcentajes. Desde que he llegado he visto una muy buena predisposición de todos los jugadores y eso ha sido clave. En el fútbol es mucho más fácil ser entrenador que jugador, porque es más fácil decir lo que hay que hacer, que hacerlo. Así que gran parte del mérito debe ser de los futbolistas. A su esfuerzo y trabajo. Los buenos resultados llegan gracias a los jugadores que tenemos y que preparan cada partido como si fuese una final".

El centro del campo del Real Madrid: "El objetivo es ser sólido siempre. Es muy difícil, hoy en día, jugar bien al fútbol si no eres sólido, compacto y no sabes presionar bien arriba. Y para hacer todo, hace falta mucha concentración; trabajar y entrenar mucho. Valverde, Camavinga, Tchouameni y Güler están haciendo un grandísimo trabajo y no tengo que descubrirlos ahora. Lo están haciendo bien, como todos. Cuando un equipo es sólido, es por el trabajo de diez jugadores.".