David Torres 16 FEB 2026 - 17:55h.

Hoy ha sido sometido a una resonancia que descarta una lesión grave pero es baja seguro para Villarreal

Diego López se cae de la lista y del once titular a última hora: octava baja para Corberán

Compartir







ValenciaEn estos primeros días de la semana, el Valencia está pendiente de la evolución de Diego López, que se quedó fuera de la convocatoria del derbi a última hora, así también de cómo evolucionan de las molestias de Thierry Rendall y Arnaut Danjuma.

Mientras que sobre Thierry y Arnaut Danjuma, Corberán dijo que espera que puedan estar para la próxima semana; en el caso de Diego López, el técnico valencianista apuntó en la conferencia de prensa tras el derbi que “se torció la rodilla golpeando al balón, parecía que era una simple molestia, pero hoy ha aumentado”

PUEDE INTERESARTE Valencia es de Primera: Que nunca nos falte el derbi pero aprendamos a vivirlo

Diego López se somete a una resonancia

El caso es que, para conocer el estado de su rodilla, el delantero Diego López se ha sometido este lunes a diversas pruebas, una de ellas una resonancia que, a falta de parte médico oficial y confirmación por parte del club, han confirmado una pequeña afectación en la rodilla que no revista excesiva gravedad.

No obstante, tras esta primera exploración, el futbolista estará de baja más de una semana por lo que es segura su ausencia contra el Villarreal en el derbi del próximo domingo y duda para el siguiente choque, ya en Mestalla ante Osasuna.

Como explicó Corberán, la evolución será clave pues el sábado “en una acción de finalización, se torció la rodilla golpeando al balón, parecía una molestia" pero ya en el hotel, porque el futbolista sí entró en la lista de convocados tal y como informó ElDesmarque, pero el domingo, ante el dolor que sufría, se decidió no arriesgar con él.

PUEDE INTERESARTE Corberán da clases particulares aprovechando el descanso: De Guido a Raba pasando por Fontanet o Mayol

Reduciendo la epidemia de bajas

Ahora, las primeras sensaciones son buenas, por lo que no hay que lamentar una nueva baja tras una epidemia que dejó a Cömert tocado tras un derbi en el que no estuvieron Diakhaby, Agirrezabala, Thierry, Danjuma, Foulquier, Rubo Iranzo y hasta Copete por sanción.

Dicho esto, Thierry, Danjuma y Copete podrían estar para el Villarreal y Agirrezabala y Rubo Iranzo poco después como sucede, en principio, con Diego López