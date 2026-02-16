Diego Páez de Roque Madrid, 16 FEB 2026 - 19:33h.

Camavinga acompañó a Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa

Qué jugadores están apercibidos en el Real Madrid para la vuelta de Champions League contra el Benfica

El Real Madrid vuelve a visitar el estadio Da Luz en Champions League. Álvaro Arbeloa ya se enfrentó a José Mourinho en el último partido de la fase de liga de la Champions League, donde cayeron del top 8 y con un gol del portero rival en el último minuto.

Antes del partido, el técnico madridista ha estado acompañado por Eduardo Camavinga en la rueda de prensa previa al partido, quien ha dejado momentazos respondiendo a los periodistas.

El sofá gris o el nuevo organizador para Camavinga

Uno de los temas más comentados en las últimas semanas en el Real Madrid ha sido el centro del campo, donde se han pedido fichajes en busca de un organizador. Un periodista le preguntó al francés, quien inició un debate.

"¿Tú crees que se necesita un organizador? Quiero saber lo que piensas y te respondo", repreguntó el francés. El periodista respondió que sí, y directamente Camavinga dijo "yo creo que no" riéndose.

"Que tenemos jugadores con estas características. Hay muchos buenos jugadores en el campo y no estamos en eso ahora. Pero si para ti lo necesitamos, hablaré con el presi... y vamos a ver...", añadió.

Con Sergio Horas, periodista de ElDesmarque en la rueda de prensa, también tuvo un momentazo. "El otro día dijo Arbeloa que tenía un "sofá gris"...", comenzó diciendo Horas, antes de ser cortado por Camavinga. "¡Ah, sí, sí! ¡He ido muchas veces! Con Xabi y con Arbeloa", contestó.

"Es... como cuando tú vas al despacho de tu jefe. Es un entrenador al que le gusta hablar con el jugador, mientras que Xabi quería hablar más en el campo... aunque ahora... con Arbeloa es igual", continuó diciendo el centrocampista.

Además, Eduardo Camavinga también confesó su posición ideal en el campo. "Como he dicho siempre, me gusta jugar de seis. Me puede faltar regularidad y estar más concentrado en el campo, porque a veces cometo errores, soy consciente. Es lo que me falta".