Pablo Sánchez 16 FEB 2026 - 18:23h.

Pau Cubarsí ha ido derribando obstáculos hasta llegar al primer equipo del Barcelona y ser una pieza importante para Hansi Flick. El central, con solo 19 años, está triunfando en el lugar que siempre deseó. Desde que era un crío. Una época de la que guarda muy buen recuerdo.

Durante una entrevista en L'Equipe, Cubarsí desveló las palabras que marcaron su futuro en el Barcelona en un momento en el que otros clubes llamaban a la puerta del club por su fichaje. Su deseo era el de triunfar en el Camp Nou y a ello le animaron siempre. Especialmente Óscar Hernández, hermano de Xavi y técnico por aquel entonces en las categorías inferiores.

Óscar le dio un discurso que jamás olvidará. "Contamos contigo. No te vayas, vas a ser importante'. Esas palabras me dieron una inyección de confianza. El Barça es el club de mi vida", comentó.

Reciente protagonista

Pau Cubarsí ha sido noticia en los últimos días por dos hechos totalmente opuestos. El más delicado fue el robo que se produjo en su casa mientras se encontraba en la Ciudad Deportiva del Barcelona entrenando. Los ladrones se llevaron un botín de 6.000 euros. El central no fue el único. Joan García también sufrió un robo en su domicilio

En lo meramente deportivo, Cubarsí fue protagonista en el duelo de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El jugaro blaugrana anotó el 4-1 cuando el partido se encontraba en el peor momento para su equipo, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. El tanto hubiese apretado la eliminatoria de semifinales de cara a la vuelta en el Camp Nou. Las imágenes han dado mucho que hablar y multid de opiniones diferentes.