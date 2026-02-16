Hansi Flick se lleva a 21 jugadores a Montilivi tras el alta médica de Raphinha

El FC Barcelona ha anunciado este lunes a mediodía la convocatoria de Hansi Flick para el partido ante el Girona FC, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, en el que el cuadro blaugrana está obligado a ganar si quiere recuperar el liderato. El técnico desplaza a 21 jugadores a Montilivi en una lista que arroja novedades importantes.

Para empezar, por el regreso de Raphinha. El brasileño ha recibido este mismo lunes el alta médica "y está a disposición del técnico para el partido de esta noche", según ha informado el propio club, después de haberse perdido los tres últimos partidos por una distensión en el muslo.

Por contra, cuatro jugadores se han quedado fuera de la convocatoria por lesión: Rashford, Pedri, Gavi y Christensen. El delantero tenía el cartel de duda tras perderse la cita ante el Atlético por una contusión en la rodilla y, finalmente, no ha llegado a tiempo para jugar en Montilivi. Christensen aún estará de baja hasta el mes de abril, perdiéndose casi todo lo que resta de temporada, mientras que Pedri y Gavi no reaparecerán hasta finales de febrero.

Flick ha citado a Tommy como único jugador del filial para completar la lista, además de Diego Kochen como tercer portero. El partido, además, llega en una 'semana limpia' para el Barça, ya que no tendrá cita europea tras haberse metido directamente en octavos de final de la Champions League, a diferencia de lo que han hecho Real Madrid y Atlético, que jugarán sus partidos de ida martes y miércoles, respectivamente, y los de vuelta la próxima semana.

Convocatoria del Barcelona ante el Girona

Porteros : Joan García, Szczesny y Kochen.

: Joan García, Szczesny y Kochen. Defensas : Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric García.

: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric García. Centrocampistas : Fermín, Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Bernal y Tommy.

: Fermín, Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Bernal y Tommy. Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony.