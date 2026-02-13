Posibles alineaciones del Girona - FC Barcelona para la jornada 24 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 13 FEB 2026 - 06:07h.

Girona - FC Barcelona, las posibles alineaciones del partido de la jornada 24 de LALIGA EA Sports

David Sánchez compara la situación entre Arbeloa y Carvajal con el caso de Xavi Hernández con Luis Enrique

Compartir







Vuelve a LALIGA en la jornada 24 uno de los mejores derbis catalanes posibles. El Girona recibirá al FC Barcelona el próximo lunes 16 de febrero de 2026 a las 21:00 (hora española) en el Estadi Montilivi. Los de Míchel vienen de empatar contra el Sevilla fuera de casa. En cambio, los chicos de Flick están inmersos en una racha de seis partidos consecutivos con victoria, la última en casa contra el Mallorca por 3-0.

Posible alineación del Girona

El Girona de Míchel parece estar maldito con las lesiones en la presenta campaña. Ter Stegen ha caído lesionado de gravedad muy poco después de ser cedido al conjunto gerundense. Este derbi lo tendrán que afrontar sin gran parte de su plantilla disponible: Juan Carlos Martín, Van de Beek, Portu, Artero, Ounahi, Álex Moreno, Ter Stegen y Fran Beltrán. Este último ha tenido molestias en el pie durante toda la semana, pero se prevé que empiece de titular por delante de Witsel.

Portero: Gazzaniga

Defensas: Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau

Centrocampistas: Iván Martín, Fran Beltrán, Lemar

Delanteros: Bryan Gil, Tsygankov, Vanat

Posible alineación del FC Barcelona

El FC Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, es el líder la LALIGA EA Sports, aunque no muy lejos de su perseguidor, el Real Madrid, a tan solo un punto de distancia. Vienen de ganar al Mallorca plácidamente, y ahora tendrán que viajar hasta Montilivi para enfrentar un derbi de lo más complejo. Lo tendrán que hacer sin Gavi, Pedri y Christensen. Además, Raphinha sigue tocado y hasta el último momento no sabremos si Hansi decidirá poner al brasileño o al inglés Rashford por la banda izquierda. En punta, la pelea de siempre, Lewandowski o Ferran.

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde

Centrocampistas: De Jong, Olmo, Fermín

Delanteros: Raphinha/Rashford, Yamal, Lewandowski/Ferran