16 FEB 2026

Las redes sociales muestran la posible camiseta de los rojiblancos

Aun quedan más de tres meses para que la temporada 2025/26 llegue a su fin, pero el negocio del fútbol no para y ya son muchos los que tienen la mirada puesta en la siguiente campaña. Una de las primeras noticias que tendremos de los equipos el próximo verano será la de las nuevas equipaciones, pero la web especializada Footy Headlines ya ha comenzado a dejar algunas pistas.

Tal y como se puede leer en las redes sociales, se van sabiendo cosas de la equipación del curso 2026/27 del Atlético de Madrid. Lo primero: los colores. Según explica el medio mencionado, la gama cromática de la nueva equipación estará formada por el University red y blanco, como tonos principales, y el Deep loyal blue como complementario.

Ese tono de azul es el mismo que ya se vistió en la camiseta de visitante de la temporada 2022/23, y que irá, como en aquel año, en los pantalones de la primera equipación.

Pese a que esos colores sí parecen traídos de buena fuente, han sido otros creadores quienes se han aventurado a fantasear con el diseño. Sin embargo, Footy Headlines se limita a especular con que "Nike volverá a hacer algunos experimentos".

El cuello blanco, protagonista en uno de los diseños

La cuenta @AtletiMediaLive ha tomado el diseño de @vpizarroso para compartir la información de los colores. Y en esas imágenes, Antoine Griezmann y Marcos Llorente visten una elástica con un cuello blanco que no ha dejado indiferente a nadie.

"Con el cuello azul más bonita", indicaba uno en las respuestas. "Espalda roja por favor, ese cuadro blanco arruina la estética a mi parecer, por lo demás, espléndida", decía otro. "Es muy bonita, pero no creo que sea tal cual ya q si es esa es muy parecida a la de este año", apuntaba uno más.