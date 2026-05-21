Una comida de despedidas y celebraciones en el Betis

Álvaro Borrego 21 MAY 2026 - 16:29h.

La plantilla organizó junto al cuerpo técnico un almuerzo para poner el broche final a la temporada

Pellegrini y Manu Fajardo, de la mano en la planificación del Betis

Compartir







La primera plantilla del Real Betis Balompié ha celebrado este jueves una comida en el restaurante sevillano Puerto de Cuba como colofón a una temporada en la que se ha consumado el regreso a la Champions League 21 años después. El broche (casi) definitivo a un año cargado de altibajos, con las dudas puntuales sobre el entrenador, las decepciones de la Copa del Rey y la Europa League, pero reconducido en el tramo final con ese tan anhelado botín que supondrá disputar la Liga de Campeones. El sábado el equipo celebrará sobre el césped de La Cartuja su vuelta a la máxima competición continental y como de costumbre jugar el último partido del curso servirá como despedida a varios de los jugadores que saldrán de la entidad este verano.

Por ejemplo a partir de la próxima semana podrán materializarse las primeras salidas. Jugadores como Cedric Bakambu, que habló ante los micrófonos de ElDesmarque, Adrián San Miguel o Ricardo Rodríguez terminan sus respectivos contratos y otros como el Chimy Ávila llegarán a un acuerdo -es la intención del Betis- para resolver su vinculación sin apenas coste. También concluirá su andadura Sofyan Amrabat, cuyo futuro todavía debe debatirse en el club. Todo ello supeditado a las posibles ventas que se puedan dar. En el club saben que habrá propuestas por futbolistas como Ez Abde, Natan, Sergi Altimira e incluso Antony, pero desde el Real Betis aseguran estar preparados para encontrar un relevo de garantías si la oferta fuese de enjundia para las arcas de la entidad.

Caprichos del destino, la clasificación para la Champions League se alcanza en la temporada que peores números ha tenido el equipo de Manuel Pellegrini en LaLiga. Si gana al Levante emularía los 60 puntos del curso pasado o la 22/23, aunque algo lejos de los 61 de su primer curso o los 65 de la 21/22. Sin embargo, el Real Betis ha logrado compensarlo blindando su defensa, siendo esta la campaña que menos derrotas ha sufrido la plantilla en la competición doméstica. Un año histórico, por más que las sensaciones digan lo contrario.

La comida se produjo minutos después de que el Real Betis haya solicitado no especular con una posible operación del futbolista brasileño, dado que ha terminado la temporada bastante bien y por ahora no tiene ninguna operación programada. En caso de hacerlo, sería una cirugía menor y de una recuperación rápida, aunque desde el club señalan que el jugador está bastante bien. El propio futbolista lo confirmó ante los micrófonos de ElDesmarque, confirmando que se encuentra bien y no se operará: "La gente habla cosas que no saben. Hay que ponerle punto final a esto, porque me siento muy bien y la gente habla siempre cosas que no saben".