Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 13:52h.

Pellegrini reconoció en sala de prensa que una vez concluya el curso decidirán lo que sea más conveniente para el brasileño

Pellegrini, sobre la cura de Isco Alarcón: "Es más complicado de predecir"

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Antony Matheus dos Santos ha tratado durante todos estos meses, casi por norma, esquivar cualquier término relacionado con el quirófano. Su compromiso con el Real Betis, con el que lleva jugando casi cinco meses lesionado, y el sueño todavía latente del Mundial, han provocado que el futbolista viva sumido casi diariamente en un tratamiento conservador, entrenando a menor ritmo que sus compañeros y conviviendo con ejercicios de readaptación hasta en dos ocasiones por día. Durante todo este tiempo el único que ha hablado sin tapujos de un posible paso por quirófano ha sido Manuel Pellegrini, que hace ya varios meses llegó a reconocer que esas molestias en el pubis “solo se irán cuando pare”.

El brasileño, todo sea dicho, nunca tuvo intención alguna de parar. Argumenta, por activa y por pasiva, que se sentía 'bien' y que trabajaba con los servicios médicos para aliviar sus problemas, a pesar de nunca haber escondido que "jugaba con dolor". Sabe que decir que desaparecerán a este ritmo es mentir al público que le ha devuelto la sonrisa, y aun a sabiendas que no está al nivel del pasado año, siempre se ha mostrado convencido, al 100%, de que podía ayudar al Real Betis a cumplir sus objetivos. Y hasta a Brasil.

Porque si la lesión de Rodrygo no le ponía en escaparate directo, otras como las de Estevao sí le acercan más al sueño del Mundial, un deseo que se esfumaría de manera directa si hubiese tenido que ser intervenido o, como poco, tuviese que parar de jugar. Mientras tanto el futbolista se encuentra centrado en amarrar la quinta plaza para el Real Betis, quién sabe si para jugar la Champions League el año que viene, y agotar sus opciones para intentar convencer a Carlo Ancelotti.

Una vez concluya la temporada, con más de dos meses sin competición (si no va al Mundial), el propio jugador, en consonancia con los servicios médicos del Real Betis, valorará si es conveniente pasar por quirófano. Sobre ello habló este sábado Manuel Pellegrini. Antony está mejor cada día, pero la decisión definitiva se tomará cuando termine el curso: "A medida que va pasando el tiempo se va sentando un poco mejor. Hay que ver a final de temporada si necesita o no cirugía, pero se va sintiendo mejor. Tuvo muchos problemas físicos en su día, ojalá que se recupere al 100% porque es un jugador que necesitamos".