Celia Pérez 02 MAY 2026 - 10:57h.

El técnico blanco repasa la actualidad del Real Madrid

Mourinho niega contactos con el Real Madrid: "Nadie habló conmigo"

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Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha pasado este sábado por rueda de prensa para analizar la previa del duelo ante el Espanyol. El técnico blanco ha repasado toda la actualidad del equipo con nombres propios como el de Dani Ceballos, Gonzalo o Mastantuono.

Qué partido esperas: "Como tú dices fue un partido con dos equipos que necesitan ganar. Por las situaciones diferentes. Como siempre, ir a Barcelona, al campo del Espanyol, campo complicado, con una grandísima afición... Seguramente los resultados no están siendo tan buenos como el trabajo que están haciendo. Lo que he visto siempre me ha gustado muchísimo. Muchísimo respeto por un gran equipo, por un gran entrenador".

Indisciplina Dani Ceballos: "Yo no entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 año que entré en el vestuario del primer equipo y de lo primero que aprendí es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid, se queda en el vestuario. Lo llevo conmigo y lo mantengo".

Si le molesta que salgan nombres como Mou: "No. A mí me preocupa el partido de mañana. Siempre he pensado en el Real Madrid, en el equipo y el futuro para mí es mañana".

Ruido por Mourinho: "Entiendo todas las preguntas. Mi única respuesta va a ser siempre la misma. El futuro es mañana. Lo que me preocupa es el partido ante el Espanyol. Cada partido es la vida. Lo más importante para mi equipo y para mi club es el partido de mañana".

Críticas al equipo con falta de carácter y liderazgo: "Somos un equipo muy joven y eso solo tienes que ver la media de edad. También he hablado muchas veces de grandes jugadores con mucha personalidad y mucha experiencia que están haciendo una gran labor. Nos han dado situaciones en el campo que tenemos que saber leerlas y hacerlas mejor. En general, hay grandes líderes y jugadores con muchas personalidad".

A qué es debido el bajón: "Yo creo que son valoraciones más que os corresponde a vosotros. Estoy para hablar de los meses, el tiempo que llevo en esta silla. Hemos dejado de ganar muchos partidos, sobre todo con rivales que no se deberían escapar los puntos, son los que más duelen. Hay partidos que el Real Madrid no se puede dejar puntos si quiere pelear por LALIGA. Hay situaciones que son difíciles de controlar como pasó la semana pasad contra el Betis o el Girona, pero sabiendo que debemos pelear con este tipo de situaciones, no quita que nosotros sabemos que tenemos mucho que mejorar".

Posible salida de Gonzalo: "Son decisiones que siempre que me preguntáis corresponden más al propio jugador y al club. Entre los dos tendrán que decidir qué es lo mejor. Tiene unas capacidades excepcionales, seguramente está jugando menos de lo que merece, pero le estoy viendo trabajar muy bien. Es muy joven y tiene un gran futuro por delante. Animarle a seguir peleando. Tiene un puesto que tiene una competencia enorme, eso no quita para que esté haciendo un gran trabajo. Siempre que lo he necesitado ha dado muestra de su nivel".

Decepción con algún jugador: "No, claro que no. Como tú bien has dicho los he defendido y lo seguiré haciendo. Estoy en sus manos. También por lo que me han demostrado día a día, por su compromiso. Creo que es lo que tiene que hacer un entrenador. Con la mayoría hemos tenido una relación bastante franca, hemos hablado mucho en privado. Todo lo que tengamos que resolver es lo que debemos hacer".

Posible salida Mastantuono: "Te vuelvo contestar lo mismo. Es un chico que está trabajando muy bien. Cuando juega tiene ese deseo de demostrar lo que lleva dentro. Es un chico realmente joven, podría estar jugando en el juvenil, pero sí que le ves el talento que tiene. Tiene una grandísima cualidades. No parece que tenga 18 años. Me parece un chico con un futuro extraordinario. Merece la pena por su talento, cualidades, compromiso, mentalidad..".

Qué ha podido pasar después del parón: "Muchas cosas. Son muchos partidos. Es cierto que los resultados están lejos d lo que debe ser el Real Madrid. Contra equipos que hoy en día no ganas a nadie bajándote del autobús, la diferencia de nivel entre el Real Madrid y los clubes que nos enfrenamos, tenemos que mejorar mucho en el plan colectivo. Hoy en día no nos da incluso con el talento que tenemos de jugar de manera individual. Tenemos que trabajar de una manera colectiva. Todo eso lleva una mentalidad diferente a la que hemos tenido y lo hemos pagado con puntos".

Evitar posible pasillo del Barça: "No es mi mayor motivación. Es ganar los tres puntos. Es lo que necesita el equipo, es lo que requiere este escudo. Es lo que nos hace falta".