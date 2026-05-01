Celia Pérez 01 MAY 2026 - 11:07h.

El centrocampista sevillano habló con sus compañeros del desencuentro con el técnico blanco

Los siete jugadores señalados por Álvaro Arbeloa para salir del Real Madrid

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El final de temporada del Real Madrid apunta a ser bastante convulso. Con Álvaro Arbeloa en el punto de mira y el club buscando candidatos para sustituirle, entre los que suenan Mourinho, Pochettino o Scaloni, entre otros, dentro del vestuarios también se viven algún que otro episodio que deja en evidencia la complicada temporada del club blanco y como es el caso de Dani Ceballos. El futbolista sevillano parece tener una diferencia insalvable con el técnico blanco hasta el punto de haber pedido "no tener relación" con él.

Así lo desvela el diario Marca, que apunta a que Ceballos ha informado a sus compañeros de la discusión que tuvo con Arbeloa y que probablemente no iría más convocado. "He pedido al entrenador no tener relación" es la frase que desliza que ha comunicado a sus compañeros después de que la tensión entre ambos llegara a su punto álgido tras quedarse fuera el pasado jueves de la convocatoria del partido ante el Betis.

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Al parecer, técnico y jugador han tenido alguna que otra diferencia a lo largo del todo el año, pero la conversación entre ambos, cuando el jugador fue a hablar con el pasado jueves en Valdebebas, ha provocado un punto de no retorno.

De esta forma, Ceballos parece que no va a jugar más con el Real Madrid, aunque de momento no han transcendido nada más. Al propio Arbeloa le preguntaron por él tras el partido del Betis y fue tajante. "Traigo siempre a los que considero oportuno", dijo con total seriedad.

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No juega ni un solo minuto desde el 21 de febrero y este verano más que nunca apunta a que su futuro estará lejos de la casa blanca. A sus 29 años y con contrato hasta 2027, el centrocampista sevillano cuenta las horas dentro del club blanco.