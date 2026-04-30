El nuevo técnico deberá tomar decisiones importantes en la operación salida

Los siete jugadores señalados por Álvaro Arbeloa para salir del Real Madrid

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El Real Madrid sigue sondeando el mercado en busca de un nuevo entrenador. Xabi Alonso fue fulminado antes de lo que muchos sospechaban y Álvaro Arbeloa ha firmado incluso más derrotas que el tolosarra en menos partidos, por lo que su continuidad parece prácticamente descartada. A partir de ahí, Florentino Pérez ha abierto un casting en el que José Mourinho parece haber ganado enteros en las últimas horas, aunque la decisión no está ni mucho menos tomada aún.

Sea como fuere, la decisión no debe dilatarse mucho en el tiempo, pues la dirección deportiva necesita empezar a planificar el próximo curso. El nuevo técnico, entre otras cosas, deberá tomar decisiones importante en el apartado de salidas, especialmente en la zona ofensiva del equipo, en la que se prevé sobrepoblación.

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Ya juegue con dos delanteros y dos atacantes partiendo desde las bandas o directamente con un 4-3-3, el Real Madrid podría sumar hasta diez jugadores ofensivos en la plantilla del próximo curso. Las cuentas son sencillas: como mínimo sobran dos. Y el nuevo entrenador deberá decidir quiénes son.

La primera decisión del nuevo entrenador del Real Madrid

Vinícius y Mbappé parecen intocables. Rodrygo estará lesionado hasta noviembre como mínimo, por lo que su salida en verano también queda descartada. Endrick apunta a regresar al Real Madrid tras su buen papel en Lyon, por lo que se sumaría a Gonzalo, Mastantuono y Brahim Díaz en esa zona de ataque, además de jugadores de un perfil ofensivo como Bellingham, Arda Güler y un posible regreso de Nico Paz.

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Todos no caben, es evidente. A priori, Gonzalo y Mastantuono son los dos favoritos para marcharse. El español ha desaparecido de los planes de Arbeloa en los últimos encuentros y el argentino ha firmado un curso bastante decepcionante tras el gran desembolso del pasado verano, por lo que podría buscar una cesión.

El problema, además, es que Vinicius y Mbappé son fijos. Y el brasileño ya ha demostrado que se enfada si le sustituyen. Eso deja en una situación comprometida a jugadores como Brahim o Endrick, más aún cuando regrese Rodrygo, pues entre los tres tendrían que competir por los 'minutos que sobran' a los dos intocables. Algo similar le podría pasar a Nico Paz en caso de regresar ante figuras como Arda Güler o sobre todo Bellingham, que está llamado a dar un paso adelante tras dos años muy decepcionantes. Una sobrepoblación ofensiva que provocará salidas de manera irremediable en verano y, previsiblemente, algún jugador enfadado por falta de minutos el próximo curso.